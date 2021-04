Conforme a los criterios de Saber más

“Estamos dispuestos a defendernos hasta el final y no hay duda de que libraremos una guerra si tenemos que librarla”. El ministro de Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, fue contundente al denunciar las nuevas maniobras militares chinas cerca de la isla, y que han vuelto a poner el dedo en la llaga en una herida que sigue abierta sobre dos posturas irreconciliables.

Para China, Taiwán es parte de su territorio, mientras que Taiwán se considera un país soberano, pese a que mantiene relaciones diplomáticas con muy pocas naciones en el mundo.

Para hablar sobre este delicado tema, El Comercio se contactó con el representante en el Perú de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, Iván Yueh-Jung Lee , quien señaló que Taiwán “se defenderá de la amenaza de China”.

Nuestro país no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán pues solo reconoce el gobierno de la República Popular de China. Este Diario también se comunicó con representantes de la Embajada en Lima, pero declinaron comentar al considerar que se trata de un tema interno.

En esta foto del pasado 31 de marzo tomada por las fuerzas filipinas muestra a estos barcos chinos anclados en Whitsun Reef, unos 320 kilómetros al oeste de la isla de Palawan en el Mar de China Meridional. AFP

- El Ministro de Exteriores de Taiwán señaló que están dispuestos a “defenderse hasta el final” si China decide atacar. ¿Hay realmente una amenaza China al respecto?

China ya tenía problemas con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos por la guerra comercial. Pero a partir del año pasado, con el apoyo de EE.UU. a Taiwán, China intensificó la amenaza con sus armas y diferentes tipos de aviones y últimamente son aviones de guerra que están volando cerca del territorio de Taiwán. Cada año, Taiwán siempre incluye el compromiso para mantener pacífica la región, no queremos provocar problemas con China, queremos una conversación pacífica, algo constructivo. Nuestro gobierno quiere conversar en una situación de igualdad, pero China comunista no está de acuerdo. Se trata de una intimidación.

- China ha dicho que están realizando ejercicios militares ya establecidos y que no dejarán de hacerlo.

Eso no es cierto. Ellos no tenían esos ejercicios antes de la guerra comercial con Estados Unidos. Todo esto comenzó después de que la tensión con ellos empezó a subir.

Representante en el Perú de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, Iván Yueh-Jung Lee.

- ¿Cuál es la situación de las fuerzas militares de Taiwán? ¿Podrían competir con las fuerzas chinas de darse una escalada?

Taiwán es una jurisdicción con soberanía propia, por eso tenemos que proteger a nuestro territorio, y la amenaza china nunca se detiene. Taiwán está aumentando su capacidad de defenderse y por eso estamos comprando armamento más avanzado de Estados Unidos y el motivo es para defender la isla, pero no para provocar.

- ¿Con la llegada de Joe Biden, cuál va a ser el acercamiento con Estados Unidos?

Con el gobierno de Trump comenzó esta tensión de Estados Unidos con China. Con la llegada de Joe Biden, China estaba esperando que mejore la situación, pero el nuevo gobierno no está de acuerdo con la actitud hegemónica de Beijing y el aumento de su amenaza. Por eso, la tensión entre ambos sigue, así como entre China y Taiwán.

- ¿Podría haber un nuevo acercamiento con Beijing?

Siempre estamos ofreciendo una conversación para sentarnos en una mesa en igualdad y de manera pacífica, pero Beijing no está permitiendo esta sugerencia de nuestra parte y continúan sus ejercicios militares cerca de nosotros, por eso no hay manera de acercarse, aunque lo hemos intentado, pero de momento no hay una forma. Taiwán también se tiene que defender si es que ellos nos atacan en algún momento.

VIDEO RECOMENDADO