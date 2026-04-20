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Esta fotografía muestra un mensaje de advertencia en una pantalla con imágenes en directo de la NHK, en el que se emite una alerta de tsunami tras el terremoto que sacudió el norte de Japón, en Tokio, el 20 de abril de 2026. Foto: Philip FONG / AFP
Esta fotografía muestra un mensaje de advertencia en una pantalla con imágenes en directo de la NHK, en el que se emite una alerta de tsunami tras el terremoto que sacudió el norte de Japón, en Tokio, el 20 de abril de 2026. Foto: Philip FONG / AFP
/ PHILIP FONG
Por Agencia AFP

Japón emitió un aviso especial este lunes que alertaba de un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8 o superior, después de que un potente temblor sacudiera el norte del país y diera lugar a una alerta por tsunami.

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