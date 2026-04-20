Japón emitió un aviso especial este lunes que alertaba de un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8 o superior, después de que un potente temblor sacudiera el norte del país y diera lugar a una alerta por tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón indicó en un comunicado que “la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales”.

El aviso para la región septentrional llegó horas después de que en esa zona se detectara un terremoto de magnitud 7,7, que hizo temblar edificios de la capital, Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro.

El terremoto tuvo lugar a las 16H53 (07H53 GMT) en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de la prefectura de Iwate.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, habla con los periodistas tras el fuerte terremoto que sacudió el noreste de Japón, en la oficina de la primera ministra en Tokio, Japón, el 20 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN

De momento no se reportaron daños importantes ni heridos, según dijo en rueda de prensa el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara.

Otro oficial gubernamental dijo en televisión que “aunque no se sabe si se producirá [otro] terremoto importante, les pedimos que tomen medidas para prepararse, basándonos en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad”.

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