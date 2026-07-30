El número de víctimas mortales por el terremoto en Japón de 7.1 grados asciende a 34, según fuentes locales. (Foto: EFE)
El número de víctimas mortales por el terremoto en Japón de 7.1 grados asciende a 34, según fuentes locales. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Las autoridades de la prefectura japonesa de Kumamoto elevaron este jueves a 34 las víctimas mortales a raíz del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el sudoeste de Japón el pasado martes, mientras continúan las labores de rescate de posibles supervivientes.

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