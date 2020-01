Japón: El curioso fenómeno de alquilar amigos por US$9 la hora

Ikeda es uno de los hombres de mediana edad que una agencia en Japón ofrece en alquiler. Él dice que no lo hace por el dinero: US$ 9 por hora no alcanzan para hacerse rico.

Sus clientes lo llaman para ir a cenar, para ir a ver un partido de béisbol o para ir a cantar a un karaoke.

Algunos, cuenta, solo quieren alguien que los escuche.

¿Por qué lo hace? Según explica, porque él también encuentra amigos en sus citas de alquiler.

