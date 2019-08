Japón elimina a Corea del Sur de su "lista blanca" de socios de confianza

Tokio. Japón decidió este viernes endurecer las restricciones comerciales a Corea del Sur, al retirarla de su "lista blanca" de países exentos de procedimientos para la adquisición de varios cientos de productos japoneses, anunció el gobierno.

La exclusión de Corea del Sur de esta lista de países que se benefician de un trato especial se aprobó el viernes por la mañana [noche del jueves en el Perú] en consejo de ministros, precisó a la prensa el ministro de Industria y Comercio, Hiroshige Seko. La medida se considera una sanción a Seúl y podría agravar las tensiones bilaterales.

Esta medida entrará en vigor el 28 de agosto, aclaró Seko.

Tokio asesta así un nuevo golpe a Seúl, con el que mantiene varios diferendos históricos que envenenan sus relaciones desde hace lustros.

"Se trata de una revisión de la lista, necesaria para una gestión apropiada del control de nuestras exportaciones para la seguridad nacional", justificó el ministro, que insistió en que no se trata de una sanción.

"No es un embargo a las exportaciones. No afectará a la cadena de suministro y no tendrá un impacto negativo en las empresas japonesas", aseguró.

El gobierno japonés explicó que muchas empresas del país disponen de una autorización para exportar a países que no están presentes en esta "lista blanca", y que se podrá utilizar ese mecanismo con Corea del Sur.

Por su parte, Corea del Sur afirmó responderá "con severidad" a la decisión de Japón.

"Lamentamos profundamente la decisión del gobierno de [Shinzo] Abe", dijo Ko Min-jung, vocera de la Casa Azul, la sede de la presidencia.

"Nuestro gobierno responderá con severidad a la injusta decisión de Japón", añadió.

Fuente: AFP