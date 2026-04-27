Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Edificios de gran altura en la zona comercial de Shinjuku, Tokio, Japón, el 8 de diciembre de 2025. (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP).
Edificios de gran altura en la zona comercial de Shinjuku, Tokio, Japón, el 8 de diciembre de 2025. (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP).
/ KAZUHIRO NOGI
Por Agencia AFP

Japón levantó este lunes la alerta especial por mayor riesgo de grandes terremotos, emitida la semana pasada tras un sismo de magnitud 7,7 que sacudió el norte del país sin dejar víctimas mortales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.