Partido de Sanae Takaichi alcanza supermayoría en elecciones legislativas en Japón

El Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, obtuvo 315 escaños en las elecciones anticipadas, lo que le otorga una mayoría de dos tercios en el Parlamento, según resultados oficiales divulgados el lunes.

Se trata del mejor resultado del PLD en su historia, y permite a la primera mujer gobernante de Japón promover su agenda los próximos cuatro años en este país de 123 millones de habitantes.

El socio de coalición del PLD, el Partido de la Innovación de Japón (PIJ), alcanzó 36 escaños, con lo cual el bloque oficialista ocupa 351 de los 456 puestos de la cámara baja, según datos del Ministerio del Interior.

En el legislativo saliente, el PLD tenía solo 198 escaños y 34 del PIJ.

La elección también mostró un crecimiento del partido antimigratorio Sanseito, con 15 escaños desde dos en el período anterior.

La principal coalición de la oposición en Japón, la recién creada Alianza Reformista Centrista, lamentó unos resultados "muy duros" por el batacazo electoral en las elecciones anticipadas de este domingo 8 de enero, ante los sondeos tras el cierre de las urnas que prevén una victoria arrolladora para la primera ministra, Sanae Takaichi. (EFE)

