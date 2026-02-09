Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), habla durante una conferencia de prensa en la sede del PLD en Tokio, Japón, el 9 de febrero de 2026. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), habla durante una conferencia de prensa en la sede del PLD en Tokio, Japón, el 9 de febrero de 2026. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
Por Agencia AFP

El Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, obtuvo 315 escaños en las elecciones anticipadas, lo que le otorga una mayoría de dos tercios en el Parlamento, según resultados oficiales divulgados el lunes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Partido de Sanae Takaichi alcanza supermayoría en elecciones legislativas en Japón
Asia

Partido de Sanae Takaichi alcanza supermayoría en elecciones legislativas en Japón

Primera ministra de Japón promete “importante cambio de política” tras triunfo electoral
Asia

Primera ministra de Japón promete “importante cambio de política” tras triunfo electoral

La justicia de Hong Kong condena a 20 años de prisión al magnate y activista prodemocracia Jimmy Lai
Asia

La justicia de Hong Kong condena a 20 años de prisión al magnate y activista prodemocracia Jimmy Lai

El dalái lama niega cualquier vínculo con Epstein tras aparecer en más de 100 registros
Asia

El dalái lama niega cualquier vínculo con Epstein tras aparecer en más de 100 registros