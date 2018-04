Japón: "No podemos estar satisfechos" con anuncio de Corea del Norte

Japón quedó insatisfecho con el compromiso de Corea del Norte de poner fin a sus ensayos nucleares y de misiles intercontinentales, dijo este sábado su ministro de Defensa, que avisó que Tokio seguirá presionando al régimen de Pyongyang.

"No podemos estar satisfechos", declaró Itsunori Onodera ante la prensa en Washington, recordando que el líder norcoreano, Kim Jong-un, no mencionó "el abandono de los misiles balísticos de corto y medio alcance".



El ministro añadió que Japón no iba a modificar su política de presión sobre el régimen norcoreano hasta "el abandono definitivo de las armas de destrucción masiva, armas nucleares y misiles".



El régimen de Pyongyang decidió poner fin a las pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos a partir de este sábado, y cerrar las instalaciones de pruebas atómicas de Punggye-ri, en el norte del país, según la agencia de noticias norcoreana KCNA.



"Como se ha comprobado la efectividad de las armas nucleares, no necesitamos llevar a cabo más ensayos nucleares o lanzamientos de prueba de los misiles de medio o largo alcance o de los misiles balísticos intercontinentales", declaró Kim en un mitin del gobernante Partido del Trabajo de Corea, indicó el medio de comunicación.



Fuente: AFP