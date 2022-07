El político de 67 años fue impactado por un proyectil disparado desde un arma de fabricación casera. Las heridas causadas por el ataque le provocaron un paro respiratorio que acabó con su vida, pese a haber sido trasladado en helicóptero al hospital universitario de Nara.

El autor del atentado, identificado como Yamagami Tetsuya, un exmarino de 41 años, fue detenido en la escena del crimen y se encuentra a la espera de ser procesado por la justicia nipona.

Japón posee una de las políticas de control de armas más férreas del mundo, hace falta pasar por al menos 10 exámenes para obtener una licencia y esta está solo limitada para actividades específicas, como la caza.

Además, el país posee un índice extremadamente bajo de muertes por arma de fuego con un 0,03 por cada 100 mil habitantes. Bastante lejos de las 7 muertes por cada 100 mil habitantes que registra Estados Unidos, por ejemplo.

Pero el atentado no solo ha conmocionado a Japón. Diferentes líderes globales han lamentado la muerte de Abe, considerado como el político más importante del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

DINASTÍA POLÍTICA

Abe nació el 21 de septiembre de 1954 en la ciudad de Tokio, dentro de una familia profundamente involucrada en la política del país.

“Venía de una dinastía política, su abuelo había sido primer ministro y su padre fue canciller. Él fue el primer ministro que más tiempo estuvo en Japón desde la Segunda Guerra Mundial”, comenta a El Comercio el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad San Marcos, Carlos Aquino.

Tal como menciona el experto, el abuelo materno de Abe, Kishi Nobusuke, ocupó el cargo de primer ministro entre 1957 y 1960. Su padre, Shintaro Abe, por otro lado, encabezó diferentes ministerios, como los de Agricultura y Comercio Exterior, resaltando por encima de ellos su trabajo como canciller entre 1982 y 1986.

Nobusuke Kishi, exprimer ministro de Japón, junto a su esposa Ryoko y sus nietos, Hironobu Abe y Shinzo Abe, en una fotografía registrada en los años 60. / INTERCONTINENTALE / AFP

Tanto Nobusuke como Shintaro Abe fueron importantes figuras dentro del Partido Liberal Democrático (PLD), la misma agrupación con la que Shinzo Abe alcanzó el cargo de primer ministro tanto en el 2006 como en el 2012.

Cabe recordar que Nobusuke, quien pasó tres años preso luego de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, también fue víctima de un atentado. El 14 de julio de 1960, cuando el saliente primer ministro se dirigía a celebrar la asunción al cargo de su sucesor, Hayato Ikeda, fue acuchillado por un extremista de ultraderecha identificado como Taisuke Aramaki.

Nobusuke sobrevivió al ataque debido a que ninguna de las seis cuchilladas cortó alguna arteria.

Sin embargo, las figuras de su abuelo y su padre, quedan opacadas al ser comparadas con las de Shinzo Abe en la historia política nipona. “Ha sido el político japonés más importante por lo menos de los últimos 50 años. Eso resalta aún más porque vemos que en Japón se cambia cada dos o tres años de primer ministro”, resume Aquino.

Jeffrey Hall, profesor especial de estudios japoneses en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda (Japón), coincide en la lectura de Aquino, durante una entrevista con el canal australiano ABC News.

“En los seis años previos a su regreso como PM hubo 6 primeros ministros en Japón. Para alguien que se mantuvo en el poder por 8 años, que guio a su partido a una victoria tras otra, este es un gran logro, probablemente el mayor de un político japonés luego de la Segunda Guerra Mundial”, comentó Hall.

Cabe recordar que la primera victoria de Abe se produjo en el 2006, pero tuvo que renunciar al cargo al año siguiente debido a una colitis ulcerosa.

En el 2012, sin embargo, regresó al cargo asegurando que había superado la enfermedad. Fue reelecto en el 2014 y en el 2017. En total, de su mano el PLD ganó seis elecciones nacionales.

Shinzo Abe volvió al poder en el 2012 y se mantuvo como primer ministro hasta el 2020, convirtiéndose en la persona con mayor tiempo en el cargo. / TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

EN EL ESCENARIO GLOBAL

Durante su mandato, Abe consiguió reflotar la economía japonesa luego de dos décadas de estancamiento, devolvió a Japón a la primera línea del escenario político global e impulsó una nueva postura militar en su país.

“Abe elevó el estatus internacional de Japón. Hace 10 años era visto como un socio menor de Estados Unidos, pero Abe lo llevó a ser una nación con voz propia en los escenarios internacionales. Él empezó una política más asertiva en la región Indopacífica, lo que fue visto por China como un intento de EE.UU. y sus aliados de contenerla. Pero Abe fue el promotor de esa idea”, comenta Aquino.

Durante su breve primer mandato, Abe se acercó a Australia, la India y Estados Unidos para proponer la creación del denominado Quad, como fue bautizado el Diálogo Estratégico Cuadrilateral.

Aunque este primer intento se disolvió un año después, en el 2017 -con Abe de nuevo en el poder- la alianza resurgió con la mira puesta principalmente en China y en el Mar de China Meridional.

“La estabilidad que consiguió Abe le permitió tener un alto perfil internacional, pudo construir relaciones en el Indopacífico, visitar estos países y conocer a sus líderes como sus predecesores no pudieron”, explica Hall. Un ejemplo de las relaciones forjadas por Abe fueron sus constantes reuniones con el entonces presidente estadounidense Donald Trump y con su homólogo indio Narendra Modi.

Shinzo Abe junto al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, durante la reunión del G20 en Osaka. / Carl Court / AFP

Por otro lado, Abe impulsó desde su llegada la idea de cambiar la Constitución de 1947, escrita en un Japón derrotado en la Segunda Guerra Mundial y limitado en sus fuerzas militares, por una que le permita prepararse ante las amenazas extranjeras.

“Incluso hace tres semanas, ya retirado, propuso algo que hasta hace 10 años era impensable en Japón: elevar el gasto nacional en armamento. Japón tiene una regla no escrita de no gastar más del 1% de su PBI en armas, Abe quería gastar el 2%. Él veía que el entorno de seguridad había empeorado mucho: están los ensayos nucleares de Corea del Norte, una Rusia más agresiva y en plena invasión a Ucrania, además de una China más activa. Por otro lado, cuando recién llegó Trump quería salir de Japón y que ellos se defiendan solos, ante eso Abe se dio cuenta de que no podían confiar ciegamente en EE.UU.”, explica Aquino.

Las intenciones de Abe de reformar la Constitución y fortalecer a las fuerzas de seguridad llevaron a que los sectores de izquierda japoneses se opusieran férreamente y lo calificaran de ultranacionalista o líder beligerante.

“Es cierto. Lo consideraban muy nacionalista y muy conservador. Pero si miras el apoyo, cada vez más japoneses quieren que su país asuma una defensa más activa. Es probable que este domingo su partido y sus aliados ganen la elección y aseguren la posibilidad de cambiar esta Constitución pacifista por una que no busque la guerra pero que sí le de la posibilidad, por ejemplo, de contraatacar a un misil norcoreano si es detectado a tiempo. Poco a poco en Japón la posición nacionalista y conservadora está ganando adeptos”, señala el experto.

Abe supervisa ejercicios militares realizados por las Fuerzas de Autodefensa Japonesas en octubre del 2015. / JIJI PRESS / AFP

LAS ABENOMICS

Para el 2012 Japón sumaba más de dos décadas de estancamiento económico. Luego de haber vivido un boom inmobiliario durante los 80, las décadas de los 90 y los 2000 se habían caracterizado por un marcado declive en la economía nipona.

Ante ello, Abe anunció una serie de reformas que consistían, según un artículo de la revista especializada The Economist, en una “combinación de reactivación, gasto público y una estrategia de crecimiento diseñada para sacar a la economía del estancamiento que la ha dominado durante más de dos décadas”.

A estas reformas se le conocieron como las Abenomics. Con ellas, el desempleo cayó del 4,3% al 2,4%, el PBI creció de 498 billones de yenes a 547 billones de yenes entre 2012 y 2020, y las exportaciones subieron del 14,4% del PBI al 18,3% entre el 2012 y el 2018.

Las denominadas Abenomics fueron las políticas económicas impulsadas durante el gobierno de Shinzo Abe para reflotar la economía japonesa. / KAZUHIRO NOGI / AFP

Sin embargo, hay quienes critican a dichas políticas por el lento crecimiento que ha mostrado la economía japonesa tras los primeros años, la presión deflacionaria y las ineficiencias estructurales en el sistema.

“El debate sobre el éxito de los Abenomics sigue abierto, algunos consideran que fue exitoso, muchos otros dicen que los números no son tan buenos como aseguraba el Gobierno. Sin embargo, el legado de Abe no será tanto económico sino mas bien político”, comentó al respecto el profesor Hall a ABC News Australia.

Finalmente, dentro del plano económico, cabe resaltar que Abe fue decisivo para que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) no muriera luego de que Trump decidiera retirar a EE.UU. del trato en el 2017.

El primer ministro japonés fue el gran responsable de que los otros 10 miembros firmantes se mantengan y lleguen a crear el nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación TransPacífico (CPTPP).

INFLUENCIA EN LA SOMBRA

En septiembre del 2020, tras semanas de especulaciones, Abe anunció que había sufrido una recaída de colitis ulcerosa, por lo que renunciaba nuevamente al cargo de primer ministro.

Esto, sin embargo, no significó su desaparición de la escena política. Abe fue sucedido por Yoshihide Suga, aliado suyo que ocupó diferentes cargos durante su gobierno.

Con la victoria de Fumio Kishida en el 2021, Abe se aseguraba que otro aliado ocuparía el cargo de jefe de gobierno.

“Si bien se retiró, seguía teniendo una gran influencia en el partido gobernante porque era líder de la facción más grande. Justamente por eso hacía campaña para la reelección de los candidatos, con miras a la elección de mitad de término en la Cámara Alta del domingo”, explica Aquino.

Tras enterarse del ataque contra Abe, Kishida abandonó un acto electoral y se dirigió en helicóptero a Tokio, donde le informaron sobre la muerte de su mentor.

“Rezaba para que pudiera salvarse, y acabo de conocer” la noticia de su muerte, dijo el primer ministro.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, brinda una conferencia de prensa tras conocerse la muerte de su predecesor, Shinzo Abe. / STR

La consternación en la que se ha visto sumida Japón dificulta estimar el impacto que tendrá su asesinato en las elecciones de este domingo. Para Hall, “su partido no volverá a ser el mismo después de esto”.

El profesor Aquino, por su parte, no vislumbra algún personaje que logre ocupar su lugar en la política japonesa. “Abe fue un líder de polenta y difícilmente será reemplazado”, resume.