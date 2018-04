Japón: Terremoto de magnitud 6,1 deja cuatro heridos en Shimane

Un terremoto de 6,1 grados de magnitud en la escala abierta de Ritcher sacudió el domingo la prefectura de Shimane (oeste de Japón) sin que se produjera alerta de tsunami, y causó al menos cuatro heridos leves y daños materiales.

El sismo ocurrió a la 01:32 a.m. hora local (11:32 a.m. del domingo en el Perú) y tuvo su hipocentro a 12 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shimane, en el extremo suroccidental de la isla de Honshu, la principal del archipiélago japonés, informó la Agencia Meteorológica (JMA).



El terremoto alcanzó el nivel 5 superior en la escala japonesa cerrada de 7 grados (centrada en las zonas afectadas más que en la intensidad del temblor) en Shimane, y fue sucedido por numerosas réplicas de menor fuerza.



Al menos cuatro personas resultaron heridas en la localidad de Oda en diferentes accidentes relacionados con el sismo, mientras que 50 hogares se quedaron sin electricidad y un centenar perdieron el suministro de agua, según informó la cadena estatal NHK.



El sismo también ha causado daños materiales en decenas de edificios e infraestructuras de la zona, según el Gobierno de la prefectura, que ha solicitado el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) para contribuir a las reparaciones.



Por el momento no se han detectado irregularidades en la central nuclear de Shimane, que se encuentra inactiva y en proceso de retirada e inspección de su combustible nuclear, según su operador, Chugoku Electric Power.



Japón se asienta sobre el llamado anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia por lo que las infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar estos movimientos telúricos.



Fuente: EFE