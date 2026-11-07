Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este domingo el centro de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés), y dejó al menos una veintena de heridos, así como interrupciones en el transporte.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?