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Armas de guerra: Soldados de las Fuerzas de Autodefensa de Tierra japonesas participan en unas maniobras con fuego real en el campo de entrenamiento de Higashi Fuji, en Gotenba, Japón. (Foto: EFE/Franck Robichon)
Armas de guerra: Soldados de las Fuerzas de Autodefensa de Tierra japonesas participan en unas maniobras con fuego real en el campo de entrenamiento de Higashi Fuji, en Gotenba, Japón. (Foto: EFE/Franck Robichon)
Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de Japón, liderado por Sanae Takaichi, ha anunciado la eliminación de las restricciones que tenían sus empresas para la exportación de material militar letal, prohibición que se encontraba vigente desde hace 50 años.

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