Jimmy Lai, el magnate prodemocrático de los medios de Hong Kong, no apelará su condena a 20 años de prisión por atentar contra la seguridad nacional, anunció este viernes su equipo legal a la AFP, sin dar razones para esta decisión.

El empresario y fundador del desaparecido periódico Apple Daily fue declarado culpable en diciembre y condenado el pasado 9 de febrero por colusión con el extranjero y publicación sediciosa, lo que le valió la pena más severa dictada en relación con la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en la ciudad semiautónoma.

Esa legislación se promulgó en 2020 tras las manifestaciones en pro de la democracia, en ocasiones violentas, que sacudieron el año anterior el territorio cedido a China por Reino Unido en 1997.

“Podemos confirmar que tenemos instrucciones claras y definitivas (de Lai) de no presentar una apelación contra la condena o la sentencia”, aseguró el equipo legal del magnate a la AFP, aunque sin brindar alguna explicación.

Tras el veredicto, Londres prometió intervenir en favor de Lai, titular de un pasaporte británico. Las autoridades de Hong Kong respondieron que era ciudadano chino y que no reconocían la doble nacionalidad.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, calificó la condena como un “gran alivio para todos”, mientras que Pekín la consideró “legítima”.

Esta fotografía tomada el 19 de junio de 2015 muestra al magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai gesticulando durante una entrevista en Hong Kong. El 9 de febrero de 2026, un tribunal de Hong Kong condenó al magnate de los medios de comunicación prodemocrático Jimmy Lai a 20 años de prisión tras un mediático juicio por seguridad nacional que los grupos de derechos humanos y las naciones occidentales han condenado como símbolo del deterioro de la libertad de prensa en la ciudad. (Foto de Philippe LOPEZ / AFP) / PHILIPPE LOPEZ

El hombre de 78 años, declarado culpable a mediados de diciembre, se enfrentaba a una pena de cadena perpetua.

Está encarcelado desde 2020 y se le mantiene en aislamiento, “a petición suya”, según las autoridades.

Defensores de los derechos humanos y de la libertad de prensa han denunciado que su sentencia ha supuesto el fin de las libertades en Hong Kong.

