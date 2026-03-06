Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo del magnate de la prensa de Hong Kong, Jimmy Lai, durante una entrevista con AFP el 16 de junio de 2020. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Jimmy Lai, el magnate prodemocrático de los medios de Hong Kong, no apelará su condena a 20 años de prisión por atentar contra la seguridad nacional, anunció este viernes su equipo legal a la AFP, sin dar razones para esta decisión.

