Juego mecánico se parte en pleno funcionamiento y mata a 2 personas | VIDEO

El parque de diversiones de Kankaria, India, fue protagonista de un trágico accidente en uno de sus juegos mecánicos, el cual dejó dos personas muertas y 27 heridas.

A través de un video, asistentes del Parque Aventura Kankaria registraron la ruptura que sufrió la atracción llamada Discovery cuando se encontraba a aproximadamente seis metros del suelo.

De acuerdo con The Times of India, las víctimas fueron identificadas como Manali Rajvadi de 24 años y Mohammed Zaid de 22. Respecto a los heridos, se encuentran en el rango de edad de 16 y 26 años de edad y al menos tres se encuentran en estado crítico.

El accidente sucedió alrededor de las 17:00 horas, por lo que los visitantes que se encontraban en el parque de diversiones fueron evacuados del lugar.

The Times of India también informó que los representantes que operan el parque de juegos mecánicos fueron detenidos en la estación de policía de Maninagar. Además, la policía registrará el caso bajo la Sección 304, es decir, homicidio culposo que no equivale a asesinato.

En junio de este año ocurrió un incidente similar en el río Sabarmati; sin embargo, no se registraron heridos.