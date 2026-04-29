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Esta fotografía, tomada el 23 de marzo de 2026, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un pronunciando un discurso político en la Primera Sesión de la XV Asamblea Popular Suprema. (Foto de KCNA VÍA KNS / AFP).
Esta fotografía, tomada el 23 de marzo de 2026, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un pronunciando un discurso político en la Primera Sesión de la XV Asamblea Popular Suprema. (Foto de KCNA VÍA KNS / AFP).
/ STR
Por Agencia EFE

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, alabó este miércoles de nuevo a las tropas del hermético país tras haber calificado recientemente de héroes a los soldados que decidieron suicidarse en vez de ser capturados por tropas de Ucrania, en una inusual referencia a esta supuesta política extrema de Pyongyang.

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