Kim Jong-un arremete contra Estados Unidos y Corea del Sur mientras recorre planta de submarinos nucleares

Escucha la noticia
Kim Jong-un arremete contra Estados Unidos y Corea del Sur mientras recorre planta de submarinos nuclearesResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitó una planta de fabricación de submarinos de propulsión nuclear y también supervisó las pruebas de lanzamiento de un “nuevo tipo” de misiles antiaéreos, informó el jueves la prensa estatal.
Durante su visita este miércoles a las instalaciones, Kim criticó el reciente impulso de Corea del Sur para desarrollar sus propios submarinos de propulsión nuclear junto con Estados Unidos, y la calificó de “amenaza que debe contrarrestarse”, según reportó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Kim Jong-un inaugura un lujoso complejo turístico de montaña con jacuzzis y BBQ en Corea del Norte
El presidente estadounidense Donald Trump dio luz verde a Seúl para construir estos submarinos durante su viaje al país en octubre, lo que provocó la indignación de Pionyang, que posee armas nucleares.
Sin embargo, los detalles clave, como el lugar donde se construirán las naves, aún son inciertos.
Solo unos pocos países tienen submarinos de propulsión nuclear, mientras que Washington considera que su tecnología está entre los secretos militares más sensibles y estrictamente guardados.
El mes pasado, en los primeros comentarios de Corea del Norte sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Sur, un artículo de opinión de la KCNA calificó el programa de “peligroso intento de confrontación” y dijo que podría desembocar en un “fenómeno de dominó nuclear”.
En un informe aparte, KCNA señaló que el miércoles Kim supervisó la prueba de “misiles antiaéreos de largo alcance y gran altitud de nuevo tipo” sobre el mar del Este, también conocido como el mar de Japón.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Quién es Nasry Asfura, el conservador apoyado por Trump que será el próximo presidente de Honduras
- Salvador Nasralla no acepta la declaratoria electoral que da el triunfo a Asfura en Honduras
- California declara el estado de emergencia en varios condados por fuerte tormenta invernal en Navidad
- El general Fanil Sarvarov y otras figuras clave de Rusia víctimas de atentados con bomba durante la guerra en Ucrania
- Navidad 2025 EN VIVO: Por dónde está Papá Noel en este momento; sigue la ruta de Santa Claus en directo
Contenido sugerido
Contenido GEC