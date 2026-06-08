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El presidente chino Xi Jinping y al líder norcoreano Kim Jong-un dándose la mano durante su reunión en Pionyang, Corea del Norte, el 8 de junio de 2026. (EFE/EPA/KCNA)
El presidente chino Xi Jinping y al líder norcoreano Kim Jong-un dándose la mano durante su reunión en Pionyang, Corea del Norte, el 8 de junio de 2026. (EFE/EPA/KCNA)
/ KCNA
Por Agencia EFE

El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó durante la cumbre que mantuvo en Pionyang con el presidente chino, Xi Jinping, que la amistad entre Corea del Norte y China es la “tarea estratégica primordial” de su Estado, informó este martes la agencia estatal KCNA.

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