Entrevista

Roberto Heimovits, analista internacional

¿Cómo cambia el poderío norcoreano con este nuevo submarino?

Si el anuncio termina siendo cierto, aumentaría significativamente el poder de Corea del Norte. En arsenal nuclear existe el armamento en sí, pero también la capacidad del segundo golpe. Eso es lo que desarrollaron Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría, lo cual permite que un país así haya recibido un ataque nuclear pueda devolver el golpe con alcance mortal. Lo que mayor capacidad de segundo golpe da a una potencia es tener submarinos nucleares, porque pueden permanecer sumergidos por mucho tiempo. En la práctica nadie los podría detectar.

Y ese segundo golpe implicaría que el enemigo no te podría atacar por temor a las consecuencias...

Así es. Técnicamente lo más importante de un submarino es el sigilo, pero estratégicamente tiene un valor difícil de describir. Supongamos que Rusia lanza todas sus armas nucleares sobre Estados Unidos. Un solo submarino nuclear estadounidense plenamente armado puede transportar hasta 24 misiles y cada uno de ellos lleva unas 14 cabezas nucleares. Es decir, un solo submarino podría realizar 336 ataques nucleares. Nadie en su sano juicio va a atacar a otro país si sabe que tiene capacidad de segundo golpe.

¿Cree usted que ha influido en estos avances el reciente acercamiento de Corea del Norte con Rusia o los lazos que mantiene con China?

Para desarrollar un submarino nuclear, y los cohetes que lleva, demora mucho tiempo, entonces aunque siempre haya tenido buenas relaciones con Rusia este acercamiento responde más bien a la desesperación rusa por adquirir municiones. Creo que es un acercamiento demasiado reciente, no explicaría que en un lapso tan breve pudiese haber obtenido los submarinos nucleares. Por otro lado, no sé si Rusia y China sean tan inconscientes de darle submarinos nucleares a Corea del Norte. Aún con toda la enemistad que mantengan con Estados Unidos, creo que sería muy irresponsable porque Corea del Norte podría llegar a usarlo incluso contra ellos.

¿Cómo lo habrían desarrollado entonces?

Si bien esta tecnología es compleja también es antigua, data de fines de los años 50 cuando los estadounidenses construyeron los submarinos Polaris. Así que es probable que los norcoreanos robaran o compraran esa tecnología en el mercado armamentista. Pero recordemos, no es seguro que realmente lo hayan desarrollado.

Precisamente Corea del Sur estima que no estarían operativos...

Así es, el anuncio se debe tomar con pinzas. A pesar de que Corea del Norte es un país pobrísimo, el régimen concentra sus pocos recursos en el ámbito nuclear. No le importa si su población vmuere de hambre, busca conseguir estos logros en el ámbito nuclear. Así que si incluso no lo tuviesen ahora podrían conseguirlo en pocos meses o años. Sin embargo, hay un punto a tomar en cuenta y es que una cosa es que los tengan y otro qué tipo de submarinos tienen. Por ejemplo, un submarino nuclear ruidoso no serviría porque sería detectado por los sonares subacuáticos o los cazas enemigos. Entonces, incluso si los tienen y operan, habrá que ver si cuentan con ese sigilo necesario para dar el ansiado segundo golpe.