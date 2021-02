Un informe de seguridad publicado por el Ministerio de Defensa Surcoreano este miércoles alerta sobre la capacidad de Corea del Norte para producir unas diez bombas nucleares. Detectó reservas de 50 kilos de plutonio.

Las reservas de plutonio conseguidas por el régimen de Kim Jong-un provendrían del reciclaje de barras de combustible usadas y extraídas de su reactor en Yongbyon, según el documento militar.

“Es factible porque el plutonio se genera en los reactores de potencia, aquellos que sirven para producir energía eléctrica con uranio natural y Corea del Norte tiene esos reactores nucleares. Además, procesan y elaboran el plutonio-239 que sirve para fabricar bombas nucleares”, explica al respecto el físico nuclear peruano Modesto Montoya a El Comercio.

El reporte surcoreano se suma a las recientes declaraciones de Kim Jong-un, en las que asegura que su régimen está haciendo preparativos para probar un misil intercontinental con capacidad nuclear.

Al respecto Montoya explica que Corea del Norte aún no ha podido alcanzar el nivel de potencias nucleares como Rusia o Estados Unidos, quienes podrían desaparecer a la humanidad con el armamento nuclear que poseen actualmente.

“Eso es más difícil, un misil intercontinental esta fuera de su alcance. Lo que es posible para ellos, técnicamente, es (desarrollar misiles) de corto alcance, (uno) intercontinental esta fuera de sus posibilidades”, considera el experto.

Montoya explicó también que los misiles tienen que ser inteligentes, tienen que manejar información para que lleguen al punto, no se trata de un misil que apunta a cualquier parte. “Ahora, los misiles son muy precisos, llegan con muy poca carga nuclear por ejemplo a una casa y a un edificio, pero los coreanos están muy lejos de esa posibilidad”.

Durante los últimos años, Corea del Norte ha realizado al menos seis ensayos nucleares de los que se ha tenido registro. Los últimos se produjeron durante el 2017, cuando Pyongyang presentó el Hwasong-12 capaz de alcanzar las bases militares estadounidenses ubicadas en islas del Pacífico, como Guam, e incluso podría cubrir una trayectoria de 10 mil kilómetros en condiciones óptimas, convirtiéndolo en el primer misil balístico intercontinental del país.

Pocos meses más tarde, además, anunciaron la construcción del Hwasong-15, que pondría a todo Norteamérica bajo su alcance, según las autoridades norcoreanas. Cabe resaltar que hace tan solo unas semanas, Corea del Norte ha presentado un nuevo tipo de misil balístico que puede ser disparado desde un submarino, al que calificó como “el arma más poderosa del mundo”, aunque no brindaron mayores detalles al respecto.

AMENAZA POLÍTICA

El informe de Defensa de Corea del Sur ha confirmado, además, que sus vecinos del norte tienen la capacidad para desarrollar hasta diez bombas nucleares con los 50 kilogramos de plutonio que almacenan.

Modesto Montoya explicó a este Diario que con dicha cantidad es posible que se puedan realizar armas nucleares como “las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, que podrían destruir algún pequeño puerto como ocurrió en 1945”.

Por otro lado, insiste en que no hay posibilidad de comparar a Corea del Norte con una potencia nuclear, pues “es como decir que tú tienes una dinamita y yo tengo un fósforo. No hay comparación”.

En ese sentido, el especialista considera que el poder norcoreano no reside tanto en la fuerza de su arsenal sino en su capacidad de provocación a otras naciones. “Técnicamente no es una maravilla, pero sí es una provocación al mundo occidental y, por supuesto, los misiles que están haciendo no van a apuntar a Estados Unidos ni a Europa, apuntarían a Corea del Sur y a Japón, que son aliados de EE.UU.”, concluyó Montoya.

En esa línea, cabe recordar que el mismo día que Pyongyang reveló durante un desfile militar “el arma más poderosa del mundo”, Kim Jong-un declaró a Estados Unidos como “su mayor enemigo”, en lo que pareció ser un mensaje de advertencia dirigido al flamante presidente Joe Biden.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

¿Quién es Kim Yo-Jong? La historia de la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-Un