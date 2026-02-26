Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Kim Jong-un hablando este martes, en Pionyang (Corea del Norte). Jong-un afirmó durante el Congreso del partido único en curso que Pionyang consolidará su economía en los próximos cinco años. Foto: EFE/ KCNA
Kim Jong-un hablando este martes, en Pionyang (Corea del Norte). Jong-un afirmó durante el Congreso del partido único en curso que Pionyang consolidará su economía en los próximos cinco años. Foto: EFE/ KCNA
/ KCNA
Por Agencia AFP

El líder norcoreano Kim Jong Un sugirió que su país podría “llevarse bien” con Estados Unidos, pero declaró que Corea del Sur seguía siendo su enemigo “más hostil”, informó el jueves la prensa estatal.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.