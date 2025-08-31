Kim Jong-un inspecciona una línea de producción de misiles antes de su viaje a Pekín

El líder norcoreano, Kim Jong-un, visitó el domingo una recién inaugurada línea de producción de misiles en lo que parece ser la provincia de Jagang, en la frontera con China, en una aparente señal de que va de camino de Pekín para asistir a un importante desfile militar.

Aunque la agencia estatal KCNA no especificó la ubicación de la instalación en su informe de este lunes, es probable que se encuentre en la provincia norteña de Jagang, donde se concentran importantes fábricas militares, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

La región colinda con China, lo que supondría que Kim se está acercando progresivamente a la frontera para una inminente salida al país vecino.

Kim tiene previsto asistir el miércoles en la plaza de Tiananmén al desfile por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, también tienen previsto asistir a lo que será el debut de Kim en un evento multilateral de líderes.

Fuentes del Gobierno surcoreano dijeron el domingo que hay una alta probabilidad de que Kim salga este lunes hacia Pekín en su tren blindado.

Las señales más recientes indicaban que Kim saldría desde Pionyang, atravesando la ciudad china de Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning. No obstante, si Kim se encuentra actualmente en Jagang, podría tomar otro punto de partida.