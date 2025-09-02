Kim Jong-un visita China para un encuentro histórico con Xi Jinping y Vladimir Putin

Escucha la noticia
El líder norcoreano Kim Jong-un llegó presumiblemente este martes a Pekín, donde el miércoles participará en un gran desfile militar junto a los presidentes de China y Rusia.
El tren en que se cree que viaja llegó el martes por la tarde a Pekín.
Kim, el presidente chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin se unirán a más de veinte líderes mundiales en un desfile que conmemorará los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial.
China quiere mostrar su potencia militar con tropas marchando en formación, revistas aéreas y armamento de última tecnología en la Plaza de Tiananmen.
Este martes, un videógrafo de la AFP vio un ferrocarril con la bandera norcoreana, similar al que Kim ya había utilizado, acercándose a una estación en Pekín.
La agencia de noticias surcoreana Yonhap, que el martes por la mañana informó que el tren especial de Kim había cruzado la frontera China, también reportó la llegada del vehículo blindado a la capital.
Se trata del segundo viaje al extranjero de Kim en seis años.
China ha promocionado su desfile como una muestra de unidad con otros países, y la asistencia del dirigente de Corea del Norte será la primera ocasión en que aparezca junto a Xi y Putin en el mismo evento.
Fotos publicadas el martes por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA muestran al líder fumando un cigarrillo fuera de su tren verde oliva acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui, y su estrecho colaborador Jo Yong Won.
En otra imagen se le ve sonriendo dentro de un lujoso vagón revestido de madera, frente a una bandera norcoreana y el emblema nacional.
Kim disfrutó de un breve periodo de diplomacia internacional de alto nivel a partir de 2018, cuando se reunió en varias ocasiones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in.
Sin embargo, se retiró de la escena internacional tras el fracaso de una cumbre con Trump en Hanói, la capital de Vietnam, en 2019.
Kim permaneció en Corea del Norte durante toda la pandemia de covid-19, pero se reunió con Putin en el extremo oriental de Rusia en 2023.
