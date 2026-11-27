La versión de la inteligencia ucraniana sostiene que el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andréi Rudenko, mencionó a finales de octubre que el Kremlin podría actuar en el futuro como un agente facilitador en la desescalada de la tensión entre los norcoreanos y sus vecinos meridionales, lo que habría generado un profundo desagrado en la cúpula de la dictadura comunista.

La GUR asegura que Choe Son-hui, ministra de Relaciones Exteriores norcoreana, dijo días después que la postura de Rudenko contravenía los acuerdos que mantienen ambos países, demandando explicaciones sobre el posicionamiento ruso alrededor de Corea del Sur y anunciando la suspensión de apoyo militar hacia el país presidido por Vladimir Putin.

“Según la información disponible, la decisión fue tomada personalmente por el Kim Jong-un. En concreto, las restricciones prevén la prohibición del uso del espacio aéreo de la RPDC por parte de aviones militares de transporte rusos, así como la suspensión del suministro de misiles balísticos KN-23 y de un nuevo lote de munición de artillería”, informó la agencia de inteligencia de Ucrania.

Un misil balístico intercontinental Hwasong Gun 17 antes de su lanzamiento en el Aeropuerto Internacional de Pyongyang en 2022. (Foto: KCNA VIA KNS / AFP) / STR

Esta no sería la única medida que se estaría barajando desde la cúpula de Pyongyang, pues la misma información señala que Kim Jong-un está considerando frenar el envío de soldados al frente de Ucrania en apoyo de su aliado, donde ya hay unos 8.500 efectivos norcoreanos.

Antes del presunto altercado diplomático, Moscú habría solicitado a Pyongyang incrementar dicho contingente y los asiáticos consideraban elevar el número de soldados hasta los 50.000.

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Las sanciones impuestas a Rusia tras el inicio de su incursión sobre Ucrania en febrero del 2022 llevaron a un mayor acercamiento del Kremlin con el régimen norcoreano, con el que ya tenía un nivel de contacto relevante.

Este margen de colaboración quedaría reafirmado en junio de aquel año, cuando se firmó el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea, que entró en vigor el 4 de diciembre del 2024. Este documento contenía una cláusula de defensa mutua y establecía un esquema de colaboración en ciencia, defensa y energía nuclear.

El líder norcoreano Kim Jong-un, su esposa Ri Sol-ju y su hija Kim Ju-ae visitando el Museo de la Revolución de Defensa Nacional del Segundo Comité Económico en Pyongyang. (Foto de Handout / KCNA / AFP). / HANDOUT

Los primeros reportes de transferencia de material procedente de Corea del Norte a territorio ruso se remontan a finales del 2022, con la información apuntando a que se trataba básicamente de proyectiles de artillería y cohetes dentro de un margen que se consideraba importante, pero de una escala todavía menor.

Sin embargo, esta cooperación se incrementó de forma sustancial desde septiembre del 2023, según señala el Equipo de Monitoreo de Sanciones Multilaterales (MSMT), formado por una oncena de países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

El colectivo multinacional señalaba que, solo en el 2024, buques de carga de afiliación rusa habrían recibido hasta 9 millones de cartuchos de munición mixta y lanzacohetes procedentes de la dictadura asiática. Los informes de inteligencia de uno de los países miembro del MSMT, cuyo nombre no se reveló, indicaban que a lo largo de ese periodo se transportaron más de 20.000 contenedores de material militar a territorio ruso.

Cañón norcoreano de 170 mm siendo llevado a través de la red ferroviaria de Rusia. (Foto: MSMT)

Por su parte, un análisis del Open Source Centre del Reino Unido, publicado en abril del año pasado, identificó al menos 64 envíos entre agosto del 2023 y marzo del 2025 en cuatro buques de bandera rusa. La revisión de imágenes satelitales estimó que las embarcaciones llevaron por lo menos 15.000 contenedores en ese rango de tiempo, calculando que se enviaron entre 600.000 y 783.000 municiones por semestre.

De forma adicional, el informe de expertos presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en marzo del 2024 mostraba que la ruta inicial de envío partía desde el puerto norcoreano de Najin y aprovechaba la cercanía geográfica para dejar la carga en el Lejano Oriente de Rusia. Desde este punto, el cargamento militar era llevado por vía férrea hasta terminar en el frente ucraniano.

Además de la munición, que iba desde los 82 mm hasta los 170 mm, los informes de inteligencia daban cuenta de que el régimen de Kim Jong-un había proporcionado al Kremlin obuses D-30, M-30, M-46 y cañones D-74.

La ruta que habrían seguido los primeros transportes de armas de Corea del Norte a Rusia. (Foto: Consejo de Seguridad de la ONU)

Alrededor de ese periodo el Departamento de Defensa de Ucrania calculó que Corea del Norte era la fuente de casi la mitad de los proyectiles de artillería rusos y que algunos escuadrones dependían de forma casi exclusiva de la munición procedente del país asiático.

LOS MISILES DE LA DISCORDIA

La complejidad del armamento enviado al gigante euroasiático iría incrementándose, pues más adelante se descubrió que también fueron llevados a Rusia misiles balísticos de corto alcance KN-23, KN-23A y KN-24. La inteligencia surcoreana ha estimado que Corea del Norte habría abastecido a sus aliados rusos con aproximadamente 150 misiles de este tipo hasta el 2025.

Dentro de este grupo se encuentran los cohetes que Corea del Norte estaría pensando dejado de compartir con Rusia, según la versión ucraniana.

Estos misiles tienen un alcance de hasta 800 km y son capaces de portar ojivas explosivas de hasta una tonelada en ciertos casos, superando el alcance de 500 km que tenían los cohetes rusos Iskander-M, con los que las armas norcoreanas comparten elementos de arquitectura y perfil de vuelo.

Lanzamiento de prueba de un posible misil KN-23 registrado en marzo del 2023. (Imagen: KCTV) / KCTV

Los KN-23 y sus variantes están parcialmente inspirados en los Iskander-M, al punto de ser apodados “Kimskander”. Pese a lo anterior, sus diferentes dimensiones y prestaciones hacen que los misiles norcoreanos no sean compatibles con los lanzadores rusos, lo que ha obligado a Moscú a también importar desde el país asiático los disparadores originales.

En ambos casos, se trata de cohetes que plantean dificultades para los sistemas defensivos Patriot, SAMP/T y SAMP/T NG que emplea por Ucrania, por sus maniobras evasivas en su fase terminal de ataque. Sin embargo, en términos generales los misiles rusos son más avanzados tecnológicamente al tener una mayor aceleración final, mayor capacidad evasiva y mejores sistemas de defensa electrónica.

INTERÉS ESTRATÉGICO

Francesco Tucci, analista internacional y director académico de Comunicación y Periodismo en la UPC, comenta a El Comercio que todo el arsenal norcoreano antes mencionado ha jugado un papel de consideración en ciertos pasajes de la guerra, cuando Rusia podría haber tenido dificultades para reabastecer su capacidad de artillería. Pese a esto, el analista considera que dicho aporte no sería absoluto en el marco general del conflicto ucraniano.

“La importancia operativa radica en tres pilares fundamentales. Primero, que desde el 2022, Rusia consume una enorme cantidad de misiles y munición que Corea del Norte permitió reponer; mientras que en segundo término está la diversificación de la amenaza, pues los misiles norcoreanos enviados a Rusia eran de capacidad balística y —bajo el término militar— degradaban la defensa antiaérea de Ucrania. Finalmente, se debe tomar en cuenta que no solo se trataba de destruir objetivos, sino de complicarle la vida a la planificación defensiva de Kiev”, menciona el especialista.

La gente mira un televisor que muestra una transmisión de noticias con imágenes de archivo de una prueba de misiles de Corea del Norte, en una estación de tren en Seúl el 17 de noviembre de 2022. (Foto de Anthony WALLACE / AFP) / ANTHONY WALLACE

“Este aporte de municiones y misiles balísticos era estratégicamente relevante, pero no decisivo porque Rusia dispone de una base industrial sólida y misiles propios. Pese a ello, la guerra de Ucrania ha demostrado que la producción, reposición y diversificación de municiones son factores cruciales en el caso de un conflicto prolongado y el aporte de Corea del Norte ha ayudado mucho a los rusos”, añade Tucci.

El docente universitario explica que por ahora debe tomarse con cautela el anuncio de la inteligencia ucraniana sobre el cese de envío de armamento de Corea del Norte a Rusia, debido a que todavía no hay otras fuentes con la que se pueda contrastar esa información.

Tucci refiere que, incluso si ese reporte fuera verídico, el presunto castigo de Pyongyang a Moscú “probablemente sería transitorio” e incluso podría atribuirse más que nada a un intento de Kim Jong-un por maquillar la “falta de stock” de misiles.

El catedrático insiste en que la capacidad industrial norcoreana sigue siendo “incomparable a la de Rusia” y que el distanciamiento sería contrario a un escenario que hasta ahora le viene resultando ventajoso al hermético estado asiático.

Corea del Norte ha desplazado un contingente de soldados al frente ucraniano. (Foto: KIM Won Jin / AFP) / KIM WON JIN

En noviembre del 2024, centros de pensamiento como el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) referían que a lo largo de ese año Rusia había suministrado a Corea del Norte más de un millón de barriles de petróleo, por encima del límite que establecían las sanciones de la ONU, permitiendo un crecimiento de su economía estimado en un 3,7%.

Por otra parte, el Instituto Coreano para el Análisis de Defensa calculaba que la dictadura comunista podría haber obtenido ganancias globales de unos 20.000 millones de dólares en aquel año gracias a los intercambios con el gobierno de Vladimir Putin.

Independientemente de lo anterior, Francesco Tucci considera que el beneficio económico no tan relevante para Pyongyang en el largo plazo. El académico de la UPC argumenta que el aporte económico ruso es importante, mas todavía es marginal comparado con el de China y que hay una importancia estratégica que el régimen de Kim Jong-un pone por encima de lo financiero.

“Si vemos la balanza comercial de Corea del Norte, el gran socio comercial es China. Alrededor del 80% o el 85% de los productos importados y exportados tienen como origen y destino el territorio chino. Eso no quiere decir que esta alianza con Rusia no tenga importancia financiera, pero honestamente se trata más de un tema geoestratégico, ya que hay enemigos y rivalidades comunes, por lo que la cooperación en el sector de defensa va a facilitar una actualización de las fuerzas norcoreanas”, comenta Tucci.

Este último punto es crucial en la opinión del internacionalista, pues Corea del Norte es un país tremendamente militarizado, pero carece de experiencia real de guerra y su agresividad discursiva le genera una necesidad de “evaluar su despliegue en combate”.

“Para Corea del Norte es importante este tipo de cooperación, el suministro de munición y enviar soldados, porque de esta manera obtiene información en combate real: cómo funcionan sus armas, misiles y cuánto va mejorando o empeorando el desempeño de sus unidades. El único conflicto en el que estuvo involucrada fue la Guerra de Corea, de 1950 a 1953, y después no tuvo posibilidad alguna de probar la capacidad de sus fuerzas armadas porque aquel conflicto no ha tenido conclusión oficial hasta la fecha y formalmente sigue en plena disputa con Corea del Sur”, apunta el analista.

Un supuesto soldado presentado como norcoreano detenido por las autoridades ucranianas en un lugar no revelado de Ucrania, el 11 de enero de 2025. (Foto: Telegram/V_Zelenskiy_official / AFP) / HANDOUT

“Ya hemos visto, por ejemplo, que las unidades norcoreanas que se han desplegado en el campo de batalla ucraniano han sufrido bajas altísimas. Eso seguramente irá impactando la doctrina de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte”, remata el analista.

Un informe de Reuters de inicios de 2025 sugería que el aparato militar de Kim Jong-un ya habría comenzado a conseguir avances de este tipo. Dos fuentes militares de alto rango de Kiev comentaron a la agencia que se detectaron mejoras en la precisión de los misiles balísticos norcoreanos lanzados contra Ucrania en un margen de tiempo bastante corto.

En diciembre del 2024 estas armas tenían un margen de error de entre 1 y 3 km, pero en unos dos meses este límite se había reducido a un radio de 50 a 100 m. El análisis forense no halló cambios en la estructura externa de los misiles, por lo que se atribuyó la mejora al desarrollo de sus sistemas de guiado y navegación.

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