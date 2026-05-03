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Kim Ju-ae nació en el 2013. Hoy suele aco,pañar a su padre a sus actos oficiales en Corea del Norte. (Reuters / EPA / BBC).
Kim Ju-ae nació en el 2013. Hoy suele aco,pañar a su padre a sus actos oficiales en Corea del Norte. (Reuters / EPA / BBC).
Por BBC News Mundo

La hija de Kim Jong-un aparece cada vez con más frecuencia en fotografías luciendo marcas de lujo de diseñadores occidentales prohibidas en Corea del Norte por considerarse reaccionarias y antisocialistas.

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