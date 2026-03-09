Escuchar
Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un. Foto: Jade Gao / AFP
Por Agencia AFP

La poderosa hermana del líder de Corea del Norte advirtió el martes de “consecuencias terribles” por las maniobras militares conjuntas surcoreanas y estadounidenses actualmente en marcha.

