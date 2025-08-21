Kim Yo-jong, la belicosa hermana de Kim Jong-un y su historial reciente de amenazas graves a sus enemigos

El poder de Kim Jong-un en Corea del Norte es absoluto, y tiene en su hermana, Kim Yo-jong, a una de las figuras con mayor relevancia en la cúpula del hermético país asiático.

Desde su posición como miembro de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, los ataques verbales y amenazas de la pariente del dictador norcoreano hacia los enemigos de su país han sido constantes y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha sido el último de sus objetivos.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Kim Yo-jong se educó en Suiza, al igual que su hermano. Ahora forma parte del politburó del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, el partido único del país. (Reuters) / Jorge Silva

Kim Yo-jong señaló este miércoles 20 que el mandatario surcoreano “no es el tipo de persona que cambiará el rumbo de la historia”, luego de que este último afirmara que no buscaba la unificación de su estado y el vecino del norte “por absorción”.

La hermana de Kim Jong-un calificó estas declaraciones como propaganda sin sentido y de “sueño absurdo”, indicando que Corea del Sur no había dado señales reales de buscar la paz y que no ve posible una buena relación entre ambos países.

Mano derecha del dictador

Kim Yo-jong nació en 1987 y la prensa internacional indica que habría sido la hija predilecta de Kim Jong-il y su esposa, Ko Yong-hee, llegando a ser incluso secretaria del fallecido mandatario en sus últimos años.

Su figura tomó notoriedad a raíz del deceso de su padre a fines del 2011, pues fue vista durante el funeral del exgobernante de Corea del Norte junto a su hermano, quien por ese entonces asumía el liderazgo del país.

Los reportes indican que desde pequeña mostró predilección por la política y se sabe que a fines de la primera década del siglo XXI, pese a su juventud, ya ocupaba cargos importantes en el Partido de los Trabajadores. Poco antes de la muerte de su padre, Kim Yo-jong ya era parte de la Comisión Nacional de Defensa y una de las principales asesoras del gobierno.

Tras la muerte de Kim Jong-il y la toma de mando de su hermano, Kim Yo-jong terminó de cimentar su posición de fuerza en la cúpula norcoreana y se convirtió en la escudera preferida del actual líder supremo.

En la histórica cumbre de Singapur, cuando Kim y Trump se reunieron por primera vez, la hermana del líder norcoreano formó parte de la comitiva. En la foto, intercambiando documentos con Mike Pompeo, el secretario de Estado de EE.UU. (AFP) / SAUL LOEB

La inteligencia surcoreana estima que en el 2014 la integrante del clan Kim se había convertido en subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores, posición que mantiene hasta el presente, y desde el 2021 es parte de la Comisión de Asuntos Estatales, máxima institución política de Corea del Norte, siendo su integrante más joven. Al igual que lo hacía con su progenitor, se cree que Kim Yo-jong es la responsable de planificar con detalle la agenda de Kim Jong-un, con quien siempre ha tenido gran cercanía.

Pese a que Kim Ju-ae, hija del jefe supremo norcoreano, haya desplazado en una potencial línea de sucesión a Kim Yo-jong, esta última sigue siendo vista como una potencial figura de reemplaz en caso de que alguna vez faltara Kim Jong-un. Considerada directa, eficiente y agresiva en caso necesario, tales son factores del agrado de su hermano, aunque el liderazgo tradicionalmente machista de Corea del Norte podría ser un obstáculo de cara a una posible designación como líder suprema.

Bravatas y advertencias constantes

Desde su asunción como figura política cada vez mayor en Corea del Norte, Kim Yo-jong se ha hecho conocida internacionalmente por sus amenazas y mensajes sumamente confrontacionales, muchas veces incluso más agresivos que los de su hermano.

Ya en el 2020 había sugerido la posibilidad de anular la Oficina de Enlace Intercoreana, pese a que en el papel era la responsable de mantener las relaciones con Corea del Sur. Curiosamente, Kim Yo-jong es recordada como la primera integrante de la familia Kim en pisar suelo surcoreano en el 2018, durante un acto de gran valor simbólico.

En esta foto de febrero del 2018, Kim Yo-jong se reunió con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. A través de ella, el gobierno surcoreano invitó a Kim Jong-un a visitar el país. (AP) / Kim Ju-sung

En abril del 2022, en un lapso de solo tres días advirtió que su país no tendría reparos en usar su armamento nuclear contra Corea del Sur si este país realizaba algún “horrible ataque” preventivo.

El contexto de estas declaraciones fueron las declaraciones del gobierno surcoreano tras las pruebas de armamento que por ese entonces llevaba a cabo Pyongyang. La hermana del mandatario norcoreano declaró que en un escenario de conflicto las fuerzas de sus vecinos sufrirían “un destino miserable que no será otro que la destrucción total y la ruina”, calificando a las autoridades de Corea del Sur como “escoria insensata”.

Sus declaraciones de alto calibre no se dirigen solo a Corea del Sur. En marzo del 2024 rechazó de plano la posibilidad de una cumbre bilateral solicitada por Japón.

“Nuestro gobierno entendió claramente la actitud japonesa, por lo que vamos a ignorar y rechazar cualquier contacto o negociación”, manifestó enojada.

Durante octubre del 2024 aparecieron informaciones del envío de tropas norcoreanas para apoyar a Rusia en la guerra con Ucrania y, ante la mención de esta situación al interior de la ONU, volvió a manifestarse con agresividad: calificó a Ucrania y Corea del Sur de “perros malcriados de Estados Unidos” y agregó que “provocar militarmente a un Estado con armas nucleares puede tener consecuencias horribles.

Solo un mes más tarde la vocera norcoreana advirtió que se podría ampliar el programa nuclear de su país como respuesta a una incursión de un submarino estadounidense en el mar que rodea a la península de Corea.

Ya en el 2025, Kim Yo-jong ha afirmado que Corea del Norte “tiene el dedo en el gatillo” ante cualquier acción irresponsable de los surcoreanos.