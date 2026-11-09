El aire tóxico en partes de la capital india de Nueva Delhi alcanzó el lunes más de 58 veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras los fuegos artificiales por la fiesta hindú de Diwali, según datos de monitoreo de la calidad del aire.

La mañana del lunes, unas ocho horas después del auge de los fuegos artificiales, los niveles de micropartículas PM 2.5, causantes de cáncer, alcanzaron 879 microgramos por metro cúbico en la localidad de Mandir Marg, según la organización de monitoreo IQAir, citando datos de una estación del gobierno local.

Es casi 59 veces superior al máximo recomendado por la OMS.

Millones de personas celebraron el festival anual de luces con fuegos artificiales en una de las capitales más contaminadas del mundo, agravando la polución invernal causada por emisiones vehiculares, las quemas agrícolas y las industrias.

La Corte Suprema autorizó el uso limitado de los llamados fuegos artificiales “verdes”, diseñados para reducir las emisiones durante el Diwali.

Pero las restricciones son generalmente ignoradas, y la ciudad se vio cubierta de explosiones.

Los viajeros circulan por una calle en medio de una densa niebla tóxica, un día después de Diwali, el festival hindú de las luces, en Amritsar, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Narinder NANU / AFP) / NARINDER NANU

India adoptó las últimas semanas restricciones al tráfico y las construcciones para contener la contaminación en Nueva Delhi, con una población de más de 30 millones.

Un estudio de 2024 publicado en la revista científica The Lancet Planetary Health calculó que 3,8 millones de muertes en India entre 2009 y 2019 estaban relacionadas con la contaminación del aire.

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