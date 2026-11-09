Resumen

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Turistas visitan el Taj Mahal mientras una densa niebla tóxica cubre el horizonte de Agra el 9 de noviembre de 2026, un día después del festival hindú de las luces, Diwali. (Foto de Punit Lal / AFP)
Turistas visitan el Taj Mahal mientras una densa niebla tóxica cubre el horizonte de Agra el 9 de noviembre de 2026, un día después del festival hindú de las luces, Diwali. (Foto de Punit Lal / AFP)
/ PUNIT LAL
Por Agencia AFP

El aire tóxico en partes de la capital india de Nueva Delhi alcanzó el lunes más de 58 veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras los fuegos artificiales por la fiesta hindú de Diwali, según datos de monitoreo de la calidad del aire.

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