La perspectiva de un fracaso de la COP31 cobra fuerza este domingo en Turquía, donde varios países denuncian que el borrador de acuerdo sigue sin mencionar explícitamente la salida de los combustibles fósiles, contrariamente a lo defendido por la Unión Europea y algunos países de América Latina y el Pacífico.

Debido a las divergencias, la gran conferencia climática de la ONU, que debía concluir el viernes, acumula ya más de 40 horas de retraso sobre el calendario oficial.

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Las posibilidades de alcanzar un acuerdo disminuyen “cada hora que pasa”, advirtió el ministro irlandés de Clima, Darragh O’Brien, cuyo país ejerce actualmente la presidencia rotativa de la UE.

El bloque europeo empuja para que, al igual que en la COP28 de Dubái en 2023, figure en la decisión política una mención al abandono progresivo del petróleo, el gas y el carbón, principales causantes del cambio climático.

Al esfuerzo se unieron las naciones insulares del Pacífico, así como Panamá y Guatemala, que suscribieron un llamado en ese sentido el viernes.

Sin embargo, el último borrador con el que trabajan las delegaciones este domingo sigue sin incluir dicha mención de forma explícita.

En lugar de ello, emplea una fórmula somera que, sin hablar negro sobre blanco de combustibles fósiles, remite al acuerdo alcanzado en Dubái hace tres años.

El ministro australiano de Cambio Climático y Energía y presidente de las negociaciones de la COP31, Chris Bowen (izquierda), entre otras autoridades, reaccionan durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, el 22 de noviembre de 2026. (Foto de Yasin AKGUL / AFP). / YASIN AKGUL

El último texto propuesto supone un “paso atrás” y un retroceso “inaceptable”, denunció la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut. Su homólogo alemán, Carsten Schneider, también calificó el borrador de “inaceptable”.

Decisión “en manos de los países”

Inicialmente prevista para las 09H00 y aplazada en varias ocasiones, una sesión plenaria con los cerca de 200 países reunidos en Antalya comenzó finalmente hacia las 13H00 (10H00 GMT).

Pero muchos negociadores ya han abandonado la conferencia, lo que plantea el riesgo de que no haya suficientes participantes para ratificar el texto, que debe ser aprobado por consenso.

“La decisión está ahora en manos de los países”, declaró ante la prensa Murat Kurum, ministro turco de Medio Ambiente y presidente de la COP31. “Si (el texto) no es adoptado, quienes han llevado el proceso de la COP a un bloqueo deberían replantearse su posición”, añadió.

El texto sí que mantiene la principal iniciativa promovida por Turquía, la de aumentar la cuota de electricidad en el consumo global de energía al 35% para el año 2035, frente al 23% actual.

La idea es reducir emisiones y promover las renovables, sin dejar fuera de la generación eléctrica los combustibles fósiles ni la energía nuclear.

El nuevo proyecto de declaración política recoge además un planteamiento de los países petroleros del Golfo: la captura y almacenamiento de carbono presente en la atmósfera, una tecnología cara y poco desarrollada.

Los ambientalistas y la UE lo criticaron duramente, porque saca el foco de la reducción de la producción de petróleo y gas. Los detractores lograron que al menos se retiraran objetivos cuantificados de captura de carbono, que figuraban en una versión anterior.

“La captura de carbono no es una solución climática. Es un salvavidas para la industria de los combustibles fósiles, y una detracción costosa de dinero público y privado en detrimento de energía renovable demostrada y abordable”, comentó en una primera reacción la organización ecologista 350.org.

Vaguedad en torno a las finanzas

En un año marcado por los incendios de Indonesia, los calores extremos en Europa y los efectos añadidos del fenómeno natural El Niño, el documento contiene un lenguaje enérgico sobre la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, como estipula el Acuerdo de París.

El calentamiento actual es de 1,4 grados, y la ONU avisó en septiembre que el rebasamiento de dicho umbral ocurrirá muy probablemente en los próximos cinco años, lo que significa que los efectos del cambio climático serán más duros.

El texto reafirma la determinación de “limitar tanto la magnitud como la duración” de cualquier superación de ese umbral.

Y “reconoce la necesidad de reducciones profundas, rápidas y sostenidas de emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia” con contener el calentamiento a 1,5 grados respecto a la era preindustrial.

Por otro lado, el borrador no pone cifra a la promesa de triplicar la financiación destinada a la adaptación de los países en desarrollo a los efectos del cambio climático.

Dicha promesa fue formulada en la pasada COP30 de Brasil. En un primer borrador se puso una cifra que luego desapareció: 120.000 millones de dólares anuales a partir de 2035.