El Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) de Corea del Sur reportó esta semana que Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, tendría un nivel de obesidad sumamente alto, lo que ha reavivado las conjeturas y rumores alrededor de la salud del dictador.

“The Chosun Daily” recoge que la información fue presentada por los diputados surcoreanos Youn Kun-young y Yoo Yeong-ha, integrantes del Comité de Inteligencia Nacional que accedieron al informe del SNI.

Según la agencia, el estado de Kim Jong-un “se clasifica como obesidad mórbida” con un peso que estaría rondando los 140 kg, aunque por ahora no ha mostrado señales de que esta condición brinde señales de un deterioro marcado de su salud.

Imagen publicada por la Agencia de Noticias Central Coreana (KCNA) muestra al líder norcoreano Kim Jong-un supervisando un "ejercicio de ataque" junto con un oficial de alto rango que lleva un máscara. (Foto: AFP) / STR

“Si bien pertenece a un grupo de alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, realizó actividades como subir escaleras y corrió durante la inspección de un destructor sin dificultad. Además, un equipo médico especializado está monitoreando de cerca su estado de salud y no se han detectado anomalías”, indica el reporte de inteligencia.

El SNI de Corea del Sur añade que el mandatario norcoreano ha tenido una agenda particularmente activa en el tiempo reciente, con unas 120 apariciones públicas en lo que va de este año, lo cual supone un incremento del 30% con respecto al mismo período durante el 2025.

Un historial preocupante

El análisis de la salud de Kim Jong-un adquiere relevancia por tratarse del gobernante de un país que cuenta con armamento nuclear, y una muerte súbita podría generar un vacío de poder con potencial de riesgo a causa del destino de ese arsenal.

La salud y el peso del mandatario norcoreano han generado atención desde su llegada al poder en el 2011 debido al historial familiar de sus predecesores.

Kim Il-sung, fundador y primer presidente de Corea del Norte. (Foto: Getty Images)

Kim Il-sung padeció también de obesidad y su historial médico incluyó diabetes melitus, hipertensión severa, arterioesclerosis y un gran lipoma en el cuello que el aparato gubernamental siempre logró ocultar, además de reportes de un estrés agudo durante el tramo final de su vida.

El abuelo del actual líder de Corea del Norte falleció en 1994 a causa de un infarto agudo de miocardio relacionado con complicaciones cardiovasculares que llevaba tiempo enfrentando que —aparentemente— se habrían visto agudizadas por el estrés.

El padre y predecesor inmediato de Kim Jong-un, Kim Jong-il, tuvo un registro médico similar que incluía obesidad, diabetes, hipertensión arterial, un accidente cerebrovascular (ACV), gota y cirrosis junto a otros problemas hepáticos ligados a su predilección por los licores y platos caros. Su muerte en el 2011 fue por la misma afección que la del fundador de la dinastía Kim: un infarto de miocardio.

De manera oficial, el gobierno norcoreano atribuyó el deceso del gobernante anterior a una gran carga de trabajo y al estrés, que según algunas fuentes se había incrementado por la necesidad de dejar el camino listo para su sucesor tras sufrir un ACV en el 2008.

Kim Jong-il (derecha), padre de Kim Jong-un. (AFP)

La agencia AFP hizo eco del reciente reporte del estado de salud de Kim Jong-un y consultó a Paul Smart, chef del hotel Metropole de Hanói (Vietnam) que trabajó junto a los cocineros personales del gobernante norcoreano en el 2019, acerca de sus preferencias gastronómicas.

El jefe de cocina relató que durante la reunión que Kim mantuvo con Trump en la capital vietnamita hace siete años, descubrió que el dictador asiático tiene un gusto pronunciado por alimentos de lujo, que incluyen “carnes selectas, foie gras, langosta y caviar”.

Asimismo, es conocido el gusto de Kim Jong-un por las bebidas alcohólicas de alta graduación y su tabaquismo, hábitos de consumo que compartía con su progenitor y que son considerados agravantes para la salud cardiovascular e integral.

El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano indica que el peso del líder supremo de su vecino del norte era de unos 90 kg en el 2012, registrando un aumento veloz y sostenido a lo largo de los años siguientes, alcanzando los 130 kg cuatro años más tarde y llegando a 140 kg en el 2020.

Kim Jong-un en 2011 durante la ceremonia fúnebre de su padre. (Foto: AP)

En el 2014 se vio cojeando a Kim Jong-un y ayudarse de un bastón para caminar, lo que hizo que la inteligencia surcoreana barajara la posibilidad de una afectación sobre la región inferior provocada por el peso o por haberse sometido a alguna cirugía en los pies.

En abril del 2020 la prensa internacional dio cuenta de que Kim Jong-un se ausentó de la celebración del nacimiento de su abuelo, prolongando su ausencia por alrededor de tres semanas, lo cual generó especulación acerca de una posible intervención quirúrgica o dolencia no reportada.

Los rumores y teorías se volverían a disparar en el 2021 cuando el autócrata norcoreano mostró una notable pérdida de peso estimada en unos 20 kg, aunque de nuevo sin llegar a esclarecerse los motivos. No obstante, recuperó los kilogramos perdidos y volvió a los números que sigue manteniendo en el presente.

Aunque la información oficial señala que el jefe de Estado norcoreano mide 1.70 m, diversos reportes sostienen que su estatura en realidad sería de 1.68 m o incluso de 1.63 m, valiéndose de zapatos con suela que lo hacen lucir más alto.

Kim Jong pronunciando durante la ceremonia de inauguración de la Exposición de Desarrollo de la Defensa "Autodefensa-2021" en Pyongyang, periodo en el que mostró un cambio de peso importante. (Foto de KCNA vía KNS / AFP) / STR

Solo empleando la estatura oficial del norcoreano para el cálculo, su índice de masa corporal (IMC) es de 48.44. La obesidad de clase 3, llamada mórbida, corresponde a un valor igual o superior a un IMC de 40. De ser cierto que la altura de Kim sería menor, su peso tendría una mayor afectación sobre su condición general.

Adicionalmente, los informes de inteligencia han encontrado indicios de las afecciones de Kim Jong-un en función de las medicinas que adquieren funcionarios y representantes norcoreanos en Asia y Europa. Entre estas se encuentran fármacos para la hipertensión y problemas cardiovasculares, diabetes de tipo 2, control del colesterol, gota y dolores articulares.

A esto se suma que otros partes de inteligencia dan cuenta de una posible afectación del sueño para la que se emplean sedantes, fármacos para la ansiedad y para mitigar la dependencia al tabaco, además de medicamentos para la dermatitis por estrés y gota.

De cualquier forma, Kim Jong-un cuenta con asistencia médica especializada y se sabe que el Instituto de Investigación Mansumugang que fundó su abuelo, también llamado “Instituto de la Longevidad”, dedica sus esfuerzos en preservar la salud del líder supremo.

Según han declarado desertores norcoreanos, Kim Il-sung creó esa entidad con la finalidad de vivir por lo menos hasta los 100 años.

Sucesión y confianza

Los puntos comunes del expediente médico y de hábitos de los Kim han llevado a que resurjan las inquietudes acerca de la sucesión del actual gobernante de la hermética nación asiática. De hecho, el reciente informe de la inteligencia surcoreana hace referencia explícita acerca del estado de Kim Ju-ae, hija del mandatario norcoreano.

“Las autoridades gubernamentales han confirmado que mide 160 centímetros y pesa más de 50 kg”, señala el reporte sobre la menor, cuya edad se calcula entre los 13 y 14 años.

Las apariciones públicas de Kim Ju-ae se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años. (Foto: AFP vía Getty Images)

Corea del Norte, por ahora, no ha hecho algún anuncio oficial acerca de la sucesión gubernamental, que desde la instauración del régimen comunista ha sido hereditaria; sin embargo, las agencias de inteligencia de Corea del Sur y sus aliados coinciden en que la joven Kim Ju-ae se perfila de forma creciente como una posible figura de relevo.

Cada vez es más habitual ver a la menor en actos oficiales junto a su padre y ese viraje progresivo se ha traducido en el cambio de denominación que Kim Ju-ae recibe por parte de la agencia local KCNA y otras entidades estatales, que han pasado de usar el término “amada hija” a emplear “gran guía”, calificativo que el régimen norcoreano dedica a los líderes supremos o sus herederos consagrados.

El reporte de inteligencia presentado esta semana señala que la hija de Kim Jong-un “está ampliando su papel desde las actividades militares a los ámbitos civil, político y diplomático”, siendo el presente año el de más apariciones públicas de la muchacha.

“Durante su visita al Palacio de Kumsusan en enero, ocupó un lugar central e hizo sus primeras apariciones en eventos como la ceremonia del Día de la Victoria y el monumento a los mártires revolucionarios que conmemora el aniversario de la liberación del país. Esto indica que su posición se está fortaleciendo como sucesora designada”, señala el parte del SNI surcoreano.

Pese a esto, Kim Ju-ae no es la única figura de sucesión en el panorama surcoreano. Kim Yo-jong, hermana menor del dictador, ha ido ganando cada vez más influencia, al punto de ser considerada la mujer más poderosa de Corea del Norte.

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un. (Foto: JORGE SILVA / POOL / AFP) / JORGE SILVA

Kim Yo-jong es considerada sumamente cercana a su hermano y desde joven ha ocupado cargos relevantes dentro del Partido de los Trabajadores (PT) norcoreano, llegando a convertirse en miembro de la Comisión Nacional de Defensa durante el gobierno de su padre, Kim Jong-il.

La llegada de Kim Jong-un al gobierno la fortaleció todavía más, siendo vista como la asesora de mayor confianza del gobernante y la planificadora de su agenda. En la actualidad, Kim Yo-jong es una de las grandes responsables de conducir la política exterior norcoreana y es desde el 2021 subdirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del PT, uno de los cargos más alto de la estructura estatal.

Considerada sumamente eficiente y directa, la hermana del líder norcoreano es célebre por sus amenazas y declaraciones de alto calibre, al punto de declarar abiertamente que Corea del Norte no tendría problemas en usar armas nucleares contra su vecino del sur y que provocar a un Estado con ese tipo de armamento “puede tener consecuencias horribles”.

Si bien hasta el momento la autoridad en Corea del Norte ha tenido un componente marcadamente machista con la sucesión de los líderes supremos como mayor ejemplo, los analistas han dado cuenta de que el régimen parecería estar buscando normalizar la autoridad femenina.

Kim Yo-jong observando en los juegos de invierno de Pyeongchang, en Corea del Sur, en 2018. (Foto: Getty Images)

El ‘think tank’ estadounidense Stimson Center apuntó en un artículo reciente que, a pesar de que no se sabe exactamente qué razones hay detrás de la creciente importancia de Kim Yo-jong y Kim Ju-ae en la estructura del poder norcoreano, es visible que Kim Jong-un estaría enviando un mensaje de confianza creciente hacia estas figuras.

“Aún no está claro qué impulsa la prominencia de ambas mujeres; sus posiciones podrían reflejar consideraciones de sucesión, la confianza de Kim Jong-un en las mujeres de su familia u otras dinámicas en un entorno político sin precedentes”, refiere el centro de pensamiento.

Pese a ello, el mismo análisis señala complejo determinar en qué grado la exposición y atribuciones que se vienen otorgando a las mujeres de la familia Kim apuntan hacia la elección definitiva de una de ellas como líder suprema.

“Si la sucesión forma parte de la ecuación, no está claro por qué un régimen, generalmente tan cuidadoso con la política de sucesión, sigue manteniendo la prominencia y relevancia de Kim Yo-jong hoy, mientras que Kim Ju-ae parece estar cada vez más posicionada para un papel más importante”, explica el Stimson Center.

Esta imagen publicada el 27 de noviembre de 2022 muestra al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, junto a su hija Kim Ju-ae posando con soldados que contribuyeron a el lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico intercontinental. (Foto: AFP). / STR

Para el ‘think tank’, es posible que Kim Jong-un esté recurriendo a la figura de su hermana para habituar al aparato estatal y un país en general con una estructura patriarcal sumamente arraigada, que históricamente ha tenido una participación femenina muy limitada en la jerarquía gubernamental.

Desde esa perspectiva, Kim Yo-jong allanaría el camino para que Kim Ju-ae reciba un país mucho más dispuesto a aceptar a una mujer como su máxima figura de autoridad.

Finalmente, otros especialistas señalan que Kim Yo-jong podría ser una figura de regencia ante una partida prematura de su hermano, algo que no podría descartarse si consideramos su historial de salud complejo.

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