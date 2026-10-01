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Resumen

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Kim Jong Un hablando en el Tercer Taller para Funcionarios del Sector de Propaganda del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang el 21 de septiembre del 2026. (Foto de KCNA / KCNA VÍA KNS / AFP)
Kim Jong Un hablando en el Tercer Taller para Funcionarios del Sector de Propaganda del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang el 21 de septiembre del 2026. (Foto de KCNA / KCNA VÍA KNS / AFP)
/ KCNA
Por Guillermo Vera Ayala

El Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) de Corea del Sur reportó esta semana que Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, tendría un nivel de obesidad sumamente alto, lo que ha reavivado las conjeturas y rumores alrededor de la salud del dictador.

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