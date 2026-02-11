Escuchar
Fotografía muestra a agentes de policía tailandeses deteniendo a un presunto pistolero tras irrumpir en la escuela Patong Prathan Khiriwat, en el distrito de Hat Yai, provincia de Songkhla, al sur de Tailandia, el 11 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/FOTO FACILITADA POR LA POLICÍA REAL TAILANDESA
Por Agencia EFE

La Policía de Tailandia aseguró este miércoles que ha detenido a un hombre sospechoso de irrumpir a tiros en una escuela y retener a profesores y estudiantes en el sur del país.

La Policía detiene a un sospechoso tras el tiroteo en una escuela del sur de Tailandia
La Policía detiene a un sospechoso tras el tiroteo en una escuela del sur de Tailandia

