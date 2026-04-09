La Policía rusa registró este jueves la sede moscovita del periódico Nóvaya Gazeta, dirigido por el premio Nobel de la Paz Dmitri Murátov, y detuvo a uno de sus periodistas, informaron medios locales.

“Aproximadamente a las 12.00 del mediodía, agentes de seguridad enmascarados llegaron a la redacción de Novaya Gazeta en Moscú e iniciaron un registro”, informó el periódico en sus redes sociales.

Según el mensaje, los abogados del periódico no podían acceder a la oficina, donde se encontraban varios empleados del medio, y desconocían el motivo del registro.

Más tarde, el Ministerio de Interior publicó un comunicado para informar de un caso penal que motivó las diligencias policiales.

Según la nota, se trata del uso ilegal de datos personales que fueron utilizados para “elaborar o materiales con contenido negativo”.

Más tarde, las agencias rusas informaron sobre la detención de Oleg Ralduguin, periodista de investigación de Nóvaya Gazeta, que fue llevado a comisaría para un interrogatorio sin que se conozca si podrá salir en libertad después.

“Oleg Rolduguin figura en un caso penal, ha sido detenido y está siendo interrogado”, declaró una fuente policial a la agencia RIA Nóvosti.

Los agentes también efectuaron un registro en el domicilio del reportero, según la prensa local.

Nóvaya Gazeta, considerado el último medio opositor en el país, anunció su cierre temporal poco después del inicio de la guerra en Ucrania y después de que las autoridades rusas acusaran al medio de violar la legislación local.

El periódico, que lanzó su primera tirada de mil ejemplares el 1 de abril de 1993, dejó de informar sobre la guerra tras la aprobación de una ley que castigaba con graves multas y hasta 15 años de cárcel la difusión de “información falsa” sobre el Ejército ruso.

Murátov, considerado el patriarca de la prensa libre en Rusia, fue galardonado en 2021 con el Nobel de la Paz junto a la filipina María Ressa.

El último dirigente soviético Mijaíl Gorbachov compró ocho ordenadores con parte del dinero que recibió como Nobel de la Paz (1990), lo que permitió a Murátov y sus colegas fundar el periódico tras la caída de la URSS.

Después del cierre de Nóvaya Gazeta, nació Nóvaya Gazeta Europe, que estableció su sede en Letonia y cuyas actividades fueron declaradas “indeseables” en territorio de Rusia.