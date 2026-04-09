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La sede del periódico Nóvaya Gazeta fue intervenida por autoridades rusas. (Foto: AFP)
La sede del periódico Nóvaya Gazeta fue intervenida por autoridades rusas. (Foto: AFP)
/ IGOR IVANKO
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La Policía rusa registró este jueves la sede moscovita del periódico Nóvaya Gazeta, dirigido por el premio Nobel de la Paz Dmitri Murátov, y detuvo a uno de sus periodistas, informaron medios locales.

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