La prensa japonesa destaca este jueves la “frialdad” del recibimiento a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se desarrolla en la ciudad china de Shenzhen, en medio del deterioro de las relaciones entre Tokio y Pekín.

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“Una diplomática que se jubiló hace cinco años saludó a la primera ministra Takaichi sin un ramo de flores; el trato frío de China hacia la primera ministra Takaichi resultó especialmente evidente” , tituló el diario ‘Sankei Shimbun’ una información sobre la llegada este miércoles de la mandataria al país.

El periódico, que cita a un medio hongkonés, dijo que la encargada de recibir a la primera ministra en el aeropuerto fue Zhang Qiyue, hija de un antiguo embajador en Japón y retirada del Ministerio de Exteriores chino, en contraste con el resto de líderes mundiales, que fueron recibidos por funcionarios en activo (o, en el caso del presidente estadounidense, Donald Trump, por el mismo mandatario chino, Xi Jinping).

El ‘Sankei Shimbun’ detalló también cómo el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, fue recibido por una multitud con ramos de flores a pesar de que aterrizó durante la noche, mientras que Takaichi, que aterrizó durante el día, llegó a una pista prácticamente vacía.

Preguntado este jueves sobre el recibimiento a Takaichi, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó que Pekín dispuso “los arreglos protocolarios adecuados” para todas las delegaciones “de conformidad con las prácticas internacionales habituales”, sin explicar qué criterios se aplicaron en el caso de la mandataria japonesa.

La mayoría de medios, además, destacaron los breves apretones de manos protagonizados por Takaichi y Xi en la noche del miércoles y este jueves.

La agencia japonesa de noticias Kyodo dijo que la mandataria le estrechó la mano al líder chino durante diez segundos este jueves y le dirigió algunas palabras, a las que Xi no contestó.

Algo similar ocurrió en la noche del miércoles, antes de un banquete de bienvenida organizado por el mandatario chino y su esposa, Peng Liyuan.

Tras concluir la APEC, la jefa del Gobierno japonés dijo en una rueda de prensa desde Shenzhen que aprovechó el primer saludo con Xi para expresar su agradecimiento por la invitación. “Asimismo, hoy le transmití mi gratitud y le felicité por la organización de la cena y la cumbre” , aseguró.

Por último, tras la conclusión de las reuniones de este jueves, Takaichi expresó su agradecimiento “por toda la labor de coordinación realizada”, añadió.

Con todo, sostuvo que considera fundamental mantener el diálogo y la comunicación con China, que es un “vecino importante”, especialmente ya que “existen cuestiones pendientes y desafíos” entre Tokio y Pekín.

Tanto Kyodo como el ‘Sankei Shimbun’ explicaron que es improbable que se produzca una cumbre entre Takaichi y Xi durante el viaje, pese a que Japón lleva tiempo buscando un acercamiento con China, en medio del deterioro de las relaciones.

En la misma rueda de prensa de Exteriores, Guo se limitó a decir que la posición de China sobre las relaciones con Japón “es clara” cuando se le preguntó si Xi y Takaichi tenían previsto reunirse al margen de la cumbre o si ya lo habían hecho.

La escalada de la tensión diplomática bilateral se remonta a noviembre del año pasado, cuando Takaichi, durante una intervención parlamentaria, dijo que Japón podría activar a su Ejército en el caso de un ataque chino contra Taiwán.

Los comentarios desataron la ira de Pekín, que respondió con una serie de medidas de presión económica y pidió a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, lo que se ha traducido en una gran reducción del turismo chino durante los últimos doce meses.

Aunque Tokio ha insistido en la importancia de mantener la comunicación, China continúa pidiendo a Takaichi que se retracte de sus palabras para recuperar la normalidad diplomática.

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