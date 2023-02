Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes dar un “periodo de prueba” de seis meses a Afganistán en los que se deberá asegurar que la ayuda humanitaria que envía llega de forma no discriminatoria a la población, después de que los talibanes vetaran a las mujeres trabajar en ONG.

Reunidos en un Consejo, los ministros acordaron que la ayuda humanitaria y de subsistencia de la UE para Afganistán continuará, “siempre que pueda prestarse de forma no discriminatoria y en consonancia con los principios acordados por la comunidad internacional de donantes humanitarios”.

Según decidieron, esto se supervisará de cerca y se decidirá caso por caso durante un periodo de prueba de seis meses.

Los ministros hablaron por videoconferencia con la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, sobre la situación en Afganistán y, en particular, la decisión por la que se prohíbe a las mujeres trabajar para las ONG y su repercusión negativa en el suministro de ayuda humanitaria.

”En Afganistán, los talibanes están creando un ‘apartheid de género’” que “está teniendo un impacto significativo en las operaciones de ayuda en Afganistán”, indicó el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al término de la reunión.

Borrell explicó que los ministros acordaron que la ayuda humanitaria que presta la UE para atender las necesidades básicas y de subsistencia continuará, pero ”de forma no discriminatoria”.

”Por lo tanto, tienen que estar en consonancia con nuestros principios (…) Nuestro apoyo continuará porque no queremos castigar dos veces a las mujeres afganas. Pero esto debe supervisarse de cerca y decidirse caso por caso durante un periodo de prueba”, apuntó.

Borrell afirmó que “está claro que no queremos abandonar Afganistán, pero no queremos aumentar el sufrimiento del pueblo afgano y, en particular, de las mujeres afganas”.

”Pero no podemos permanecer callados ante las decisiones de los talibanes”, subrayó.

Los talibanes “son plenamente responsables de violaciones de los derechos humanos. Calibraremos nuestra ayuda de forma que, como he dicho, evitemos castigar dos veces a las mujeres afganas”, concluyó.

El jefe de la diplomacia comunitaria afirmó que, en el Consejo del próximo mes, los ministros plasmarán esa reflexión sobre el trabajo futuro en Afganistán en unas conclusiones.

”Y, mientras tanto, aprovechar un periodo de seis meses para seguir prestando asistencia respetando plenamente estos principios”, dijo.

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, afirmó hoy que, junto a Francia y Países Bajos, su país propondrá imponer sanciones contra las autoridades de Afganistán en el próximo Consejo, vistas las violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres en ese país.