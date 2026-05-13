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Una imagen difundida por el Ministerio de Transportes de Rusia muestra la ceremonia que marca la conexión de los dos lados del nuevo puente vial. (Ministerio de Transporte de Rusia).
Una imagen difundida por el Ministerio de Transportes de Rusia muestra la ceremonia que marca la conexión de los dos lados del nuevo puente vial. (Ministerio de Transporte de Rusia).
Por BBC News Mundo

El primer puente que conecta a los aliados Corea del Norte y Rusia está a punto de terminarse, según muestran imágenes de satélite analizadas por BBC Verify.

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