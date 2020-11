“No pensé que los crímenes quedarían ocultos para siempre”, declaró este lunes ante un tribunal surcoreano Lee Chun-jae, un hombre de 57 años considerado como uno de los mayores asesinos en serie en la historia de ese país luego de que confesara haber matado a 14 mujeres y violado a otras 34 entre las décadas de los 80 y 90.

Después de tres décadas de investigaciones, la operación policial más extensa en la historia del país, que tuvo a 20 mil sospechosos y sindicó a un culpable que terminó siendo inocente, se dio por concluida el pasado 2 de julio. Pero por estos días ha vuelto a resurgir entre las noticias locales debido a las declaraciones de quien finalmente fue el perpetrador.

Lee reveló su culpabilidad en setiembre del 2019 frente a la oficina provincial de la Agencia Nacional de Policía en el distrito sur de Gyeonggi, que limita con Seúl. Según comentó Bae Yong-ju, el jefe de la policía de Gyeonggi, el hombre afirmó que mató a 10 mujeres entre los años 1986 y 1991. Además, añadió a su lista de víctimas a cuatro mujeres asesinadas entre diciembre de 1987 y marzo de 1991. También admitió que abusó sexualmente de 19 mujeres e intentó violar a otras 15.

El caso volvió a tomar importancia tras la denuncia que hizo el falso culpable conocido como Yoon, cuya identidad se mantiene en secreto protegida por la ley surcoreana, quién acusa a los agentes por tortura y busca algún tipo de reparación tras haber estado preso por dos décadas hasta que fue liberado en el 2008.

Durante la sesión en la corte, Lee, quién ya cumple una condena en la cárcel desde 1994 por matar a su cuñada, pidió disculpas públicas a Yoon, que en 1989 fue obligado a confesar un crimen que no cometió, en referencia al asesinato y violación de una niña de 13 años.

“Los crímenes ocurrieron a mi alrededor y no me esforcé por ocultar las cosas, así que pensé que me atraparían fácilmente. Todavía no entiendo por qué no era considerado sospechoso”, dijo Lee frente al tribunal de Suwon.

Lee Chun-jae de joven. Entre finales de los 80 e inicios de los 90, este criminal mató a 14 mujeres y niñas en el distrito de Hwaseong, Corea del Sur.

“Escuché que muchas personas han sido investigadas y sufrido injustamente. Me gustaría disculparme con todas esas personas. Vine, testifiqué y describí los crímenes con la esperanza de que (las víctimas y sus familias) encontraran algo de consuelo cuando se revelara la verdad. Viviré el resto de mi vida con arrepentimiento”, añadió el criminal.

A pesar de sus palabras, cuando le preguntaron a Lee acerca del asesinato de la niña de 13 años, el hombre relató fríamente que “fue un acto impulsivo".

La confesión del criminal no sirvió para encontrarle una nueva condena ya que, los plazos para la prescripción de los casos de Hwaseong ya expiraron, por lo tanto, no puede ser procesado. Para la justicia, Lee solo asesinó a su cuñada.

Este hombre es considerado uno se los asesinos en serie más peligrosos del país e incluso es comparado con el criminal estadounidense ‘Zodiaco’, quién nunca fue identificado y se atribuyó la autoría de 37 asesinatos en una carta anónima.

En el año 2003, el ganador del Oscar por la película “Parásitos”, Bong Joon-ho, hizo una película llamada “Crónica de un asesino en serie”, que relata los casos de los asesinatos en Hwaseong.

En su momento Lee fue intervenido por la policía; sin embargo, no lo interrogaron porque no llevaba su tarjeta de identidad. El asesino tenía antecedentes por robo, pero no pareció un dato de importancia para los encargados de las investigaciones.

Siete años de asesinatos

Lee Chun-jae nació el 31 de enero de 1963 en Hwaseong, Corea del Sur. Su difícil infancia le dejó un trauma psicológico severo debido a los abusos sexuales de su hermano mayor y a la muerte por ahogamiento de su hermana.

En 1986, tres años después de haber cumplido su labor militar, perpetró su primer asesinato. Una anciana de 71 años que regresaba de visitar a su hija muy temprano por la mañana, fue estrangulada por Lee, que en ese entonces tenía 23 años. El cadáver de Lee Wan-im, el nombre de la víctima, fue hallado a un lado de la carretera. Un mes después mató por segunda vez. Park Hyun-sook, una joven de 25 años, fue violada antes de ser ultimada.

Según las investigaciones, el criminal perseguía a sus víctimas utilizando ropa negra y un pasamontañas. Cuando estaba seguro que se encontraban completamente solas, las abordaba violentamente. Luego las amordazaba con sus propias prendas de vestir, las violaba y con objetos afilados cortaba sus genitales. Finalmente las estrangulaba.

Fueron siete años los que las mujeres de Hwaseong vivieron en constante temor de ser violadas y asesinadas, antes que apresaran a Lee Chun-jae en 1994.

Fueron siete años los que las mujeres de Hwaseong vivieron en constante temor de ser violadas y asesinadas. Esta fue una una de las fichas que elaboraron las autoridades del posible autor de los crímenes.

Se inculpó por asesinato

El criminal se casó en 1992, sin embargo, dos años después fue abandonado por su esposa. Lee le atribuyó la culpa a su excuñada y la asesinó.

El 13 de enero de 1994, Lee tocó la puerta de la víctima de 18 años. Cuando ingresó a la vivienda la drogó y luego la ató. Posteriormente la violó y luego la estranguló con una media. Una vez muerta, le puso una bolsa en la cabeza, le ató las manos con su propia ropa interior y la envolvió con una tela de color azul para luego enterrarla.

Cuando los familiares de la víctima se dieron cuenta de la desaparición de la mujer, Lee acudió para prestar ayuda en su búsqueda. Tras horas de investigación el papá de la víctima dio por sentado que había sido secuestrada.

Dos días después, el cuerpo de la joven fue hallado gracias a que la nieve de los alrededores se derritió. Todos los familiares fueron interrogados por la policía, incluido Lee, quién sin darse cuenta se inculpó del asesinato al hacer la siguiente pregunta: ¿Cuántos años se pasan en prisión por violación y asesinato?

Los investigadores en ningún momento dieron a conocer públicamente que la víctima había sido violada. Con esta información y la evidencia que tenía la policía, se dio por concluido que el culpable era Lee Chun-jae.

El hombre fue condenado a muerte, pero un año después el fallo cambió a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 20 años.

