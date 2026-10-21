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Resumen

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Las últimas apariciones del mandatario norcoreano antes de la circulación de los rumores sobre su fallecimiento tuvieron lugar entre el 12 y 13 de octubre. (Foto referencial: AFP)
Las últimas apariciones del mandatario norcoreano antes de la circulación de los rumores sobre su fallecimiento tuvieron lugar entre el 12 y 13 de octubre. (Foto referencial: AFP)
/ STR
Por Guillermo Vera Ayala

Desde el domingo 18 han circulado rumores sobre la presunta muerte de Kim Jong-un, en los que se mencionaba que el líder supremo de Corea del Norte había sufrido una hemorragia cerebral y tuvo que ser llevado de emergencia a China.

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