Los talibanes cortan Internet y telefonía móvil en Afganistán “hasta nuevo aviso”

Afganistán vivió el martes un segundo día sin internet ni telefonía móvil, después de que las autoridades talibanas cortaran las conexiones por fibra óptica.

Fuentes diplomáticas indicaron el martes a la AFP que las redes móviles estaban en su mayoría fuera de servicio.

Una fuente que trabaja para la ONU habló de operaciones “gravemente perturbadas” y señaló que estaban “recurriendo al uso de comunicaciones por radio y a limitados enlaces satelitales”.

Los servicios telefónicos suelen transmitirse a través de internet, compartiendo las mismas líneas de fibra óptica, en particular en los países donde las infraestructuras de telecomunicaciones son limitadas.

Es la primera vez que se cortan las comunicaciones en el país desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, quienes impusieron numerosas restricciones conforme a su interpretación de la ley islámica.

Los vuelos internacionales con destino a Afganistán fueron cancelados el martes, según el sitio Flightradar24, que monitorea el tráfico aéreo mundial.

El Talibán también prohibió libros escritos por autores iraníes.

El lunes por la noche la señal de los teléfonos móviles e internet se fue debilitando progresivamente hasta que la conectividad cayó por debajo del 1% de los niveles habituales, según el observatorio NetBlocks, que supervisa la ciberseguridad y la gobernanza de internet.

La AFP perdió todo contacto con su oficina en la capital, Kabul, el lunes hacia las 13H15 GMT. Pocos minutos antes del corte, un responsable gubernamental indicó que duraría “hasta nuevo aviso”.

Las comunicaciones “van a ser cortadas, esto se hará progresivamente esta noche, de 8.000 a 9.000 torres de telecomunicaciones quedarán fuera de servicio”, declaró el funcionario a la AFP bajo condición de anonimato.

En las últimas semanas, las conexiones a internet habían sido extremadamente lentas o intermitentes.

Las autoridades talibanas en Afganistán comenzaron a restringir el acceso a internet a principios de mes, cortando las conexiones en varias provincias. Esta medida, ordenada por el líder supremo de los talibanes, Hibatula Akhundzada, puso fin al internet de alta velocidad en varias regiones.

Al interrumpir las telecomunicaciones a escala nacional, las autoridades talibanas paralizan un vector esencial para la educación de las mujeres y una de las pocas fuentes de entretenimiento e información en el país, pero también una pieza que se ha vuelto crucial para una parte de la economía del país.