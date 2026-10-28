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Resumen

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Pacientes afganos que padecen enfermedades oculares llegan a un campamento de revisión oftalmológica organizado por la Media Luna Roja Afgana en Kabul, Afganistán. Foto: EFE/EPA/SAMIULLAH POPAL/ Archivo
Pacientes afganos que padecen enfermedades oculares llegan a un campamento de revisión oftalmológica organizado por la Media Luna Roja Afgana en Kabul, Afganistán. Foto: EFE/EPA/SAMIULLAH POPAL/ Archivo
Por Agencia EFE

El Gobierno de facto talibán ha prohibido las operaciones de trasplante de córnea en Afganistán, dejando a un gran número de pacientes a la espera de un tratamiento que les permita recuperar la vista, según aseguraron oftalmólogos a EFE, mientras que las autoridades niegan la restricción.

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