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Esta fotografía, tomada el 20 de diciembre del 2025 y difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (derecha) y a su hija Ju Ae inspeccionando el Hotel Milyong, recientemente terminado en el distrito turístico de Samjiyon. (Foto: AFP)
Esta fotografía, tomada el 20 de diciembre del 2025 y difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (derecha) y a su hija Ju Ae inspeccionando el Hotel Milyong, recientemente terminado en el distrito turístico de Samjiyon. (Foto: AFP)
/ STR
Por Milagros Asto Sánchez

En junio del 2025, Kim Jong-un inauguró por todo lo alto el resort Wonsan-Kalma, un megacomplejo turístico en las playas de la costa este de Corea del Norte. Aunque las fotos oficiales compartidas por el régimen mostraban a familias norcoreanas posando alegremente, el objetivo real era atraer a los visitantes extranjeros y a sus divisas. Algo que no está ocurriendo en la magnitud deseada para Pyongyang.

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