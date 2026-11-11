El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva urgió este miércoles a recolocar el cambio climático en lo alto de la agenda internacional, en un discurso en la COP31 de Turquía, que eligió como destino de su primer viaje desde que fue reelecto.

Antalya alberga este miércoles y jueves una cumbre de dirigentes en la que sólo figura un líder del G7, el primer ministro británico Andy Burnham, y en la que brilla por su ausencia la administración estadounidense de Donald Trump, que abandonó el Acuerdo de París.

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China, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, envió a su vicepresidente Han Zheng.

Con la voz ronca, el líder brasileño de 81 años exigió que el clima vuelva a lo más alto de la agenda internacional, en un contexto de fragmentación geopolítica y de preocupación generalizada por los elevados niveles de deuda, y la crisis energética derivada de la guerra de Irán.

“En las reuniones del G7 y el G20, foros que aglutinan a los mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero, la preocupación se convirtió en silencio, y pasamos a hablar más de armas y aranceles que de la supervivencia de las generaciones futuras”, dijo Lula, tras lamentar que el cambio climático “desapareció de los discursos” de los líderes globales.

El mandatario presentó además como una apuesta por un “proyecto de nación” su reelección a fines de octubre para un cuarto mandato, ante su rival de derecha Flávio Bolsonaro.

“El pueblo brasileño empuñó las armas de la democracia, y enfrentó a quienes niegan la evidencia de la ciencia, amenazan la supervivencia del mayor bosque tropical, de la mayor biodiversidad y de la mayor reserva de agua dulce del mundo”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una foto de archivo. EFE/ Andre Borges

Más tarde, el mandatario, que padeció un cáncer de laringe hace 15 años, no pudo leer su discurso en un evento sobre conservación de bosques tropicales, por lo que fue su ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, quien lo hizo.

Lula se llevó no obstante una salva de felicitaciones por su presencia en la COP y su victoria contra Bolsonaro.

El canciller británico Ed Miliband presentó su triunfo como “una victoria por la acción climática”, y el presidente congoleño Felix Tshisekedi lo alabó como “un ejemplo de resiliencia”.

El primer ministro noruego Jonas Gahr Store, cuyo país es un contribuyente clave del Fondo Amazonía de preservación, dijo que se toma como “una prioridad” el éxito de un instrumento lanzado en la COP de Belém, el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, en inglés).

El novedoso fondo busca disuadir a los países de deforestar, pagándoles por cada hectárea preservada y así garantizarles una fuente constante de ingresos. De momento los donantes han anunciado 7.800 millones de dólares, según la presidencia brasileña, y el objetivo es alcanzar 10.000 millones a final de año.

Fósiles y dinosaurios

El gobierno de Lula, que presidió la pasada COP30 en Belém, presume de su política ambiental en la Amazonía, donde la deforestación cayó en el último año a su menor nivel en casi cuatro décadas.

Al mismo tiempo, ha sido criticado por su continuada actividad de extracción petrolera. El mismo Lula defendía en agosto como un ejercicio de “soberanía nacional” la explotación de nuevas reservas, refiriéndose al crudo recién descubierto a 175 km de las costas de la Amazonía, en el Margen Ecuatorial.

El 19 de marzo de 2026, a última hora de la noche, se quema el exceso de gas en la refinería de petróleo de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP) / / ODD ANDERSEN

Lula “ha demostrado un liderazgo ambiental muy fuerte”, y “es un amigo de los pueblos indígenas. Pero hay puntos en los que debemos dialogar”, dijo a AFPTV Dinamam Tuxá, coordinador de la oenegé Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

“Necesitamos y queremos que demarque más tierras indígenas [para su protección], que se posicione contra los combustibles fósiles y que no explote petróleo y gas en la cuenca amazónica” expuso.

En esta edición, Brasil está promoviendo una hoja de ruta global para que cada país, desde sus circunstancias, reduzca progresivamente su dependencia de los combustibles fósiles.

La presidencia brasileña de la COP defendió ese documento el martes en Antalya, y este miércoles recibió de nuevo el respaldo del secretario general saliente de la ONU, António Guterres. “Los combustibles fósiles deben terminar como los dinosaurios”, desapareciendo, dijo.

Una agenda de la acción

En la cumbre de presidentes participan también el iraní Masud Pezeshkian, el boliviano Rodrigo Paz y la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Turquía propone una “agenda de acción” basada en diez puntos, empezando por el de la electrificación de la economía (industria, transportes, construcción) a fin de ganar en eficiencia y dar más cabida a las renovables, sin dejar de lado las fuentes fósiles (carbón, petróleo y gas).

La UE insiste en que dicha electrificación debe ser “limpia”, lo que augura debate sobre el rol de los combustibles fósiles.

“No debería haber espacio para el gas, el carbón y mucho menos el diésel para alimentar esa electrificación”, añadió Irene Vélez Torres, exministra colombiana de Ambiente, que este año organizó una conferencia en Santa Marta para dejar atrás los combustibles fósiles.

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