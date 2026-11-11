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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el Segmento de Alto Nivel para Jefes de Estado y de Gobierno en la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en el Centro de Exposiciones de Antalya, en Antalya, el 11 de noviembre de 2026. (Foto: Ozan KOSE / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el Segmento de Alto Nivel para Jefes de Estado y de Gobierno en la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en el Centro de Exposiciones de Antalya, en Antalya, el 11 de noviembre de 2026. (Foto: Ozan KOSE / AFP)
/ OZAN KOSE
Por Agencia AFP

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva urgió este miércoles a recolocar el cambio climático en lo alto de la agenda internacional, en un discurso en la COP31 de Turquía, que eligió como destino de su primer viaje desde que fue reelecto.

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