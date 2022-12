Sara Hossain (Bangladesh)

Según Telám, la abogada ante el "Tribunal Supremo de Bangladesh y veterana activista por los derechos humanos" presidirá la misión. No es una desconocida para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: antes fue parte de la comisión que investigó las protestas del 2018 en la Palestina ocupada. Previo a ello, fue relatora especial sobre la República Democrática de Corea.

En el 2016, fue galardonada con el International Women of Courage Award, entregado por el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.

Según las Naciones Unidas, entre el 2017 y 2018, ella también trabajó como miembro de la junta de Trustees of the UN Voluntary Fund for Victims of Torture.