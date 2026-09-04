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Resumen

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Automovilistas circulan frente al horizonte de Kuala Lumpur cubierto por una densa neblina en Kuala Lumpur, Malasia, el 2 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
Automovilistas circulan frente al horizonte de Kuala Lumpur cubierto por una densa neblina en Kuala Lumpur, Malasia, el 2 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/FAZRY ISMAIL
/ FAZRY ISMAIL
Por Agencia AFP

Malasia anunció este viernes el estado de emergencia en una parte del estado de Sarawak, en la isla de Borneo, debido a una niebla tóxica provocada por el humo de los incendios forestales en la vecina Indonesia.

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