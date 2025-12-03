Imagen de archivo de un Boeing 777 de Malaysia Airlines, tomada en octubre de 2013. Foto: Ohconfucius / Wikipedia
Imagen de archivo de un Boeing 777 de Malaysia Airlines, tomada en octubre de 2013. Foto: Ohconfucius / Wikipedia
Agencia AFP
Agencia AFP

Malasia retomará búsqueda del avión del vuelo MH370 desaparecido hace más de una década
La búsqueda del avión del vuelo MH370 de , desaparecido hace más de una década, se reanudará a finales de diciembre, anunció este miércoles el .

El Boeing 777 con 239 personas a bordo perdió contacto con los radares el 8 de marzo de 2014 entre Kuala Lumpur y Pekín.

Francisco Sanz
La aeronave no pudo ser localizada, pese a que se efectuó la más extensa búsqueda en la historia de la aviación.

El ministerio dijo en un comunicado que “la búsqueda en aguas profundas de los restos desaparecidos del se reanudará el 30 de diciembre de 2025”.

El rastreo estará a cargo de la firma de exploración marítima Ocean Infinity “en una área específica evaluada como la de mayor probabilidad de localizar la aeronave”, informó el ministerio.

/ FRED NEELEMAN

La fue suspendida en abril.

Esa exploración se realizó bajo el principio de que el gobierno no pagaría a la empresa encargada si no se encontraban los restos.

Ocean Infinity encabezó una infructuosa operación de localización inicial en 2018 antes de acceder a un nuevo intento este año.

