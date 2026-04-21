Se trata de ejercicios particulares y en conjunto. Este último caso es protagonizado por Filipinas y Estados Unidos, en la maniobra anual Balikatan (’hombro a hombro’, en idioma tagalo, hablado en Filipinas). En esta oportunidad cuenta con la participación de Canadá, Australia, Francia y Japón, lo que ha motivado la protesta china, sobre todo por la presencia del país nipón.

Los ensayos bélicos se realizan muy cerca de Taiwán, considerada una provincia rebelde por Beijing, y se prolongarán hasta el 8 de mayo, con ejercicios terrestres, marítimos, aéreos y cibernéticos.

La situación ha motivado el reclamo de China, que calificó como “intimidación militar” esta serie de maniobras. Guo Jiakun, portavoz de la Cancillería china, afirmó que lo que más necesita la región es paz y estabilidad, y no la introducción de fuerzas externas que provoquen “división y confrontación”.

Pero no solo se quedó en reclamo. China está respondiendo con sus propios ejercicios militares, muy cerca de la isla taiwanesa. Para eso movilizó su portaaviones Liaoning y la formación naval 133 liderada por el destructor Baotou.

Para el analista internacional Roberto Heimovits, “el problema de fondo son las demandas territoriales de China sobre el Mar de China Meridional que supuestamente comparte con Filipinas, Malasia, Vietnam e Indonesia”, basándose en unos eh supuestos reclamos de la época del Imperio Chino.

“La Corte Internacional de La Haya ha declarado ilegales estas pretensiones chinas, pero Beijing igual insiste, cosa que lo pone en una situación muy tensa. Esa es una fuente de la rivalidad naval en esa zona. La otra fuente son las amenazas de China por reunificarse con Taiwán por la fuerza”, explica Heimovits.

Además… Probando misiles En medio de los ensayos militares en Asia, Corea del Norte informó el lanzamiento de prueba de misiles balísticos tácticos en aras de probar la "potencia de combate" de sus "ojivas renovadas". El objetivo es comprobar el efecto de la "ojiva de racimo y otra de minas de fragmentación", instaladas en los referidos misiles balísticos tácticos tierra-tierra mejorado 'Hwasongpo-11-ra'. El líder norcoreano Kim Jong-un mostró su "gran satisfacción" por los resultados.

Por su parte, el analista Francisco Belaunde indica a El Comercio que “hay varias cosas que convergen para que la tensión suba”, y todo eso en medio de ejercicios que se dan regularmente, pero en un contexto más complicado.

Para el docente de la Universidad de Lima, “son tres los teatros de mucha tensión en estos momentos en esa zona”. Es decir, Corea del Norte, Taiwan y el mar del sur de China.

“Algunos decían que China podría eventualmente aprovechar el tema de Irán para atacar Taiwán. Eso es una hipótesis, pero está ahí. Por otro lado, tenemos a Corea del Norte que nunca ha dejado de probar armas y tiene una actitud cada vez más agresiva. Después Filipinas, que tiene un contencioso porque China pretende apoderarse de casi todo ese mar”, añade.

Se van formando las parejas

Como se ve, son varios los actores en esta parte del mundo. ¿De qué manera se van agrupando?

La rivalidad principal viene a estar en torno a China, pero detrás hay otros actores como Estados Unidos, junto a Taiwán, Filipinas, Vietnam y Japón.

“De un lado tenemos a toda esta coalición que se opone a China, y que está respaldada por Estados Unidos, y del otro lado tenemos a la misma China que está invirtiendo cantidades sustanciales para tener una Marina más poderosa y fuerzas armadas más potentes en general”, advierte Heimovits.

Pero del lado de China también se encuentra Corea del Norte, al ser socios comerciales de alimentos y de carbón. Para el especialista, “Corea del Norte trata de mantenerse independiente” y desconfía bastante, en el fondo, de China, “mientras que Rusia tiene su propio juego también“.

Soldados filipinos y estadounidenses saludan mientras se interpretan sus himnos nacionales durante la ceremonia de apertura de Balikatan. (Foto: AFP)

Así fue la descarga de un vehículo de preposicionamiento marítimo el 14 de marzo de 2026 en el puerto de Cagayan de Oro, Filipinas. (Foto: marines.mil)

Este fue el preparativo para el ejercicio Balikatan 2026, que integra a varios países como Filipinas, Estados Unidos y Japón. (Foto: marines.mil)

A esto se suma que en el bando chino no hay acuerdos. Indica Belaunde que “la única alianza que hay ahora es una entre Rusia y Corea del Norte”. Con China se mantiene una sociedad comercial.

“Se puede decir que hay una especie de bando, pero no propiamente una alianza contra los que vendrían a ser los occidentales y sus aliados asiáticos, un poco lo que ha sido siempre. Lo que pasa es que ahora la tensión ha aumentado”, apunta el docente de la Universidad de Lima.

El nuevo rol de Japón

Entre los actores del Lejano Oriente hay uno nuevo: Japón, ahora bajo la dirección de su primera ministra Sanae Takaichi.

Por años, debido a su Constitución y los cambios tras la Segunda Guerra Mundial, el país nipón se ha visto limitado en su actividad militar, destinada exclusivamente para la defensa. Sin embargo, eso podría cambiar pronto.

Belaunde remarca un caracter nacionalista en Japón, que se remonta al gobierno de Shinzo Abe, y hoy ha sido retomado con bastante brío por Takaichi.

Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, es pieza clave en el cambio de postura militar. (Foto: AFP)

“Hay fuerzas en Japón que quisieran superar esa etapa y cambiar la Constitución para que el estado nipón pueda tener armas más ofensivas. Y la primera ministra actual claramente es de esa corriente. Entonces, ese es un factor nuevo, este nuevo nacionalismo japonés que siempre estuvo ahí”, explica Belaunde.

¿Por qué ha llegado a esta situación Japón? En parte, como explica Heimovits, al sentirse amenazado por China. “Japón se está sintiendo amenazada por China y ha decidido incrementar significativamente su gasto militar, lo cual será una contribución a lo que sería el bando antiChina en el este de Asia”, indica.

El analista compara la situación de Japón con la de Inglaterra, al inicio del siglo XX, cuando trataba de mantenerse al margen del conflicto entre Alemania y Francia, hasta que comenzó a sentirse amenazado por el aumento de la flota alemana.

En ese sentido puntualiza Heimovits que “Japón ha ido sintiéndose más amenazada por China, buscando acercarse a Filipinas, Taiwán, y otros estados que también sienten esa presión de Beijing”.