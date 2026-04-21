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Resumen

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Nuevamente se escuchan tambores de guerra en el Lejano Oriente. China, Estados Unidos, Japón, Filipinas y Corea del Norte, entre otros países, han iniciado maniobras militares que elevan la tensión en esta zona del Pacífico, en las que participan miles de soldados, embarcaciones, portaaviones, y también se llevan a cabo pruebas de misiles.

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