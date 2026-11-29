Más de cincuenta personas murieron y otras cien resultaron heridas este fin de semana en diferentes puntos de Myanmar en ataques aéreos lanzados por el Gobierno militar, informaron distintos actores enfrentados al Ejecutivo castrense.

Las Fuerzas Armadas del país, que detentan el poder desde el golpe de Estado de 2021, perpetraron el sábado por la tarde cinco ataques aéreos con aviones de combate contra una escuela “donde civiles se habían reunido para celebrar una boda” en el municipio de Pekhon, en una zona fronteriza oriental del país, según reportó este domingo el Consejo Ejecutivo Interino del Estado de Karenni (IEC, por su sigla en inglés).

En el bombardeo fallecieron 21 civiles, entre ellos dos niños, y más de sesenta resultaron heridos, algunos de gravedad, además de registrarse daños en el edificio escolar donde se celebraba la ceremonia, indicó en un comunicado el IEC, autoridad local vinculada a las fuerzas opositoras.

El fuego y el humo se elevan de los escombros carbonizados en el exterior de un edificio dañado tras un ataque aéreo del ejército de Myanmar mientras la gente se preparaba para una ceremonia de boda en Moe Bye, una zona fronteriza entre los estados de Shan y Karenni, el 28 de noviembre de 2026. Foto: AFP / STR

En el estado occidental de Rakhine, el Ejército atacó “dos veces en un solo día zonas residenciales de la ciudad de Mrauk-U”, en una operación que, según el último balance de la guerrilla del Ejército de Arakán (AA), dejó el sábado 28 civiles muertos, entre los que se encontraban “niños y ancianos”, además de treinta heridos.

Otras tres personas perdieron la vida en la ciudad de Laiza, fronteriza con China, tras un bombardeo de las fuerzas militares durante la madrugada del sábado en el que también resultaron heridos catorce civiles, detalló el medio local Kachin Waves.

El Ejecutivo castrense ha intensificado sus ataques aéreos en el último año, matando e hiriendo a civiles pero también dañando infraestructura crítica, como hospitales, escuelas, mercados, monasterios o campamentos de desplazados, según Naciones Unidas.

El fuego y el humo se elevan de los escombros carbonizados en el exterior de un edificio dañado tras un ataque aéreo del ejército de Myanmar mientras la gente se preparaba para una ceremonia de boda en Moe Bye, una zona fronteriza entre los estados de Shan y Karenni, el 28 de noviembre de 2026. Foto: AFP / STR

Estos últimos ataques llegan una semana después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declarara a Birmania responsable de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, el primer fallo de este tipo contra un Estado desde la creación del tribunal en 1945.

La Corte consideró probado que las fuerzas armadas birmanas cometieron “asesinatos indiscriminados”, separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakhine, cuando el actual presidente militar del país, Min Aung Hlaing, estaba a la cabeza del Ejército.

El fallo, que obliga al Estado a investigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados, fue rechazado por el Ejecutivo castrense de Naipyidó, que consideró que fue adoptado “sin la participación del representante legítimo de Myanmar y, por tanto, no refleja la realidad sobre el terreno”.

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