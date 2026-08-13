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Resumen

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Varias personas viajan en triciclo por una carretera inundada en la provincia de Rizal, al noreste de Metro Manila, Filipinas, el 10 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ROLEX DELA PENA).
Varias personas viajan en triciclo por una carretera inundada en la provincia de Rizal, al noreste de Metro Manila, Filipinas, el 10 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ROLEX DELA PENA).
/ ROLEX DELA PENA
Por Agencia EFE

Más de 50 personas han fallecido y millones han tenido que ser evacuadas por las lluvias monzónicas, los ciclones y las consecuentes inundaciones en varios países asiáticos en lo que va de mes, entre ellos China, India, Filipinas y Birmania, según los últimos datos facilitados este jueves.

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