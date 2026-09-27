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Resumen

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Varias personas caminan junto a vehículos abandonados en la inundada calle Petchaburi de Bangkok, Tailandia, el 26 de septiembre de 2026. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP).
Varias personas caminan junto a vehículos abandonados en la inundada calle Petchaburi de Bangkok, Tailandia, el 26 de septiembre de 2026. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP).
/ LILLIAN SUWANRUMPHA
Por Agencia AFP

Las inundaciones en Tailandia obligaron este domingo a miles de personas a refugiarse en albergues en Bangkok mientras otros residentes de la capital se precipitaron a los comercios para abastecerse, tras varios días de lluvias torrenciales.

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