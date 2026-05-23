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Vista general de los miembros del equipo de rescate y los vehículos de emergencia llegando a la mina de carbón de Liushenyu tras una explosión de gas en Changzhi, provincia de Shanxi, norte de China, el 23 de mayo de 2026. (CNS / AFP) / China OUT
Vista general de los miembros del equipo de rescate y los vehículos de emergencia llegando a la mina de carbón de Liushenyu tras una explosión de gas en Changzhi, provincia de Shanxi, norte de China, el 23 de mayo de 2026. (CNS / AFP) / China OUT
/ CNS
Por Agencia EFE

Los equipos de rescate continuaban este sábado las labores de búsqueda en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro), donde una explosión de gas ocurrida el viernes causó al menos 90 muertos y se convirtió en uno de los accidentes mineros más graves registrados en el país en los últimos años.

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