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Guardias de seguridad permanecen de pie en la entrada de la mina de carbón de Liushenyu tras la explosión ocurrida en el condado de Qinyuan, en la provincia de Shanxi, al norte de China, el 23 de mayo de 2026. (GREG BAKER / AFP)
Guardias de seguridad permanecen de pie en la entrada de la mina de carbón de Liushenyu tras la explosión ocurrida en el condado de Qinyuan, en la provincia de Shanxi, al norte de China, el 23 de mayo de 2026. (GREG BAKER / AFP)
/ GREG BAKER
Por Agencia AFP

Un superviviente de la explosión de gas ocurrida este viernes en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro), describió cómo logró escapar entre una “nube de humo” con olor a azufre, en uno de los primeros testimonios difundidos sobre un siniestro que deja al menos 90 muertos, según medios estatales chinos.

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