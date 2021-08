En Mosuo, un pueblo en el suroeste de China, el poder es de las mujeres. Ellas recogen las cosechas, dan de comer a sus familias y establecen las normas. Es una sociedad matriarcal.

Según un reportaje de Clarín, las mujeres de Mosuo, ubicado entre las ciudad de Yunnan y Sichuan y que cuenta con alrededor de 35 mil habitantes, administran todos los asuntos económicos de la sociedad y “aunque parezca increíble, no existen las palabras asesinato, guerra, violación y cárcel”.

En lo social, el matrimonio no existe. “Todas las mujeres son poliándricas, es decir, que pueden tener más de un amante y la paternidad no les interesa, por eso es frecuente que no se sepa quien es el padre de los hijos”, explica el medio argentino.

Las mujeres de Mosuo crecen y viven sin ninguna dependencia de los hombres. Ni económica ni social ni emocional.

No obstante, la maternidad ocupa un lugar muy especial en la sociedad y en la comunidad ninguna de ellas es vista como una mujer completa hasta no haber tenido un hijo. La maternidad no se puede rechazar.

Y aunque si bien no le otorga roles importantes a los hombres dentro de su sistema de organización político-territorial, no los relegan a una posición inferior como lo hacen con las mujeres en sociedades patriarcales de China.

Así, si bien no deben hacerse cargo de su propia descendencia, sí participan activamente de la educación de los hijos e hijas de sus hermanas.

“En Mosuo el matriarcado se establece a base de clanes, en cada uno de ellos se elige a la que será la matriarca, la cual se encargará de liderar el grupo, de decidir sobre asuntos económicos, de responsabilidades de la tierra y de los animales”, explican en Clarín.

Choo Waihong, autora de “La tribu de las mujeres: vida, amor y muerte en las recónditas montañas de China”, da precisiones sobre esta sociedad a la encontró fascinante.

“Ver cómo se comportan, asertivas y tan seguras de sí mismas, y cómo todas las personas, incluidos los hombres, aceptan esta actitud, me hizo darme cuenta de que estaba en un lugar especial para las féminas”, dice la autora a Efeminista, un proyecto de la agencia EFE para visibilizar a mujeres.

Waihong, natural de Singapur, aseguró que ha hecho de la comunidad su segundo hogar. “Siguiendo el ejemplo de mis amigas de Mosuo me sentí más confiada. Me atreví a ser más yo misma sin tener que apretar los dientes y luchar por mi espacio personal, como había hecho toda mi vida en un mundo dominado por los hombres”, aseguró.

No están del todo claro porque en el pueblo se estableció una sociedad matriarcal, pero se cree que la razón es que muchos hombres en la antigüedad se hicieron monjes budistas con votos de castidad (el pueblo está muy cerca del Tíbet). También hay la teoría que muchos prefirieron vivir como nómades dejando a las mujeres a cargo de todo.

Según un reportaje del diario El País, desde que el número de visitantes al pueblo Mosuo ha crecido tanto que hoy toda la economía que lo rodea depende ya del turismo. Con también ha llegado el cambio de muchas de sus costumbres.

Durante miles de años, la sociedad vivió de la agricultura de subsistencia y eran relativamente pobres. Ahora hay empleos más modernos relacionados con el turismo que no existían antes. Con estos trabajos, muchas personas han dejado de cultivar las tierras y se ganan la vida con el turismo.

Con la mejoras económicas, la estructura familiar matrilineal tradicional también está evolucionando y va en sintonía con la estructura familiar nuclear que prevalece en el resto de China.

“Hoy en día los jóvenes de Mosuo están más inclinados a adoptar lo que para ellos es “la nueva y moderna forma de casarse legalmente” y formar una estructura familiar nuclear en un hogar separado”, explican en El País.

